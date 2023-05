Piedone, mesaj emoționant din spatele gratiilor

Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, a transmis un mesaj emoționant după un an petrecut în spatele gratiilor, fiind condamnat în dosarul Colectiv.

Piedone, care înainte de a fi încarcerat era probabil cel mai apreciat politician pe rețelele de socializare, vorbește despre chinul și „visurile negre" din ultimul an.

„Astăzi este un an, fraților!

Trăiesc un an de chin și de visuri frânte...

Un an întreg înlăturat de lângă familie, de lângă rude și prieteni...

Un an distrus de gânduri negre și de vise urâte...

Un an fără zâmbete, fără bucurii...

Astăzi e fix un an de când mi-au prins mâinile în cătușe și m-au încarcerat. Știti cu toții motivul...

Astăzi încerc să fiu însă... mai puternic ca ieri! Încerc să nu plâng, să nu mă pansez cu amintirile libertății...

De astăzi... am speranța că voi ieși curând!

De astăzi... vreau să număr invers!

Că Dumnezeu îmi știe povara! Și poate că pe 17 acum, sau poate luna viitoare, sau poate curând, foarte curând... voi fi iar liber!

Că sunt NEVINOVAT!

Și consider că un an trăit încarcerat NEVINOVAT, un an de pedeapasă fără vină... este destul!

Toți cei care mă știti, toți cei care îmi știți sentința... știti că trăiesc o mare nedreptate! Și... este timpul să fiu lăsat să merg la ai mei, acasă!

Cu speranță,

Piedone NEVINOVAT, de un an încarcerat!", scrie fostul edil pe Facebook.