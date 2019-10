Votul pe moțiunea de cenzură depusă de Opoziție împotriva Guvernului Dăncilă urma sa aiba loc sâmbătă. Propunerea lui Florin Iordache a primit 13 voturi marti seara in birourile permanete ale camerelor. Numai ca in sedinta de miercuri nu a mai fost citita motiunea ca sa fie votata sambata, intrucat PNL a cerut schimbare pe ordinea de zi, iar Iordache a inchis sedinta in plen, dupa ce votul a fost in favoarea liberalilor. Practic PSD nu a avut majoritate in plen.



Anunțul privind calendarul moțiunii de cenzură a fost făcut de Florin Iordache - moțiunea urmand a fi citită astăzi la ora 15.00, iar sâmbătă la ora 11.00 ar fi urmat dezbaterile și votul. Liberalii, dar și parlamentarii ALDE, Pro România și PMP au părăsit ședința birourilor permanente reunite ale Parlamentului , dar a intrat reprezentantul minorităților naționale, Dragoș Zisopol, iar cu ajutorul acestuia PSD a avut o majoritate în Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului. PSD a forțat astfel o decizie în birourile permanente reunite ca moțiunea să fie citită astăzi, iar votul să fie sâmbătă.

Numai ca miercuri, la intrunirea in plen, motiunea n-a mai fost citita. PNL a cerut o schimbare pentru ordinea de zi, care a fost supusa la vot inainte de inceperea lucrarilor. Votul a fost in favoarea liberalilor, iar PSD a pierdut practic majoritatea in plenul Parlamentului. Motiunea are asadar sanse reale sa treaca atunci cand va fi votata. Urmeaza sa se stabileasca cand va fi citita motiunea de cenzura si cand va fi votata. Procedural urmeaza sa se faca un nou birou pemenent reunit care sa stabileasca acest calendar al motiunii. Deocamdata s-a obtinut o amanare strategica pentru ambele parti.

Florin Iordache: Au mai fost moțiuni care au fost citite și duminica

La finalul ședinței, Florin Iordache a anunțat că moțiunea de cenzură va fi citită astăzi la ora 15.00, iar sâmbătă la ora 1.00 sunt programete dezbaterile și votul.

"Programul pe care Birourile Permanente Reunite l-au stabilit: pentru astăzi la ora 15.00 e citirea și sâmbătă la ora 11.00 dezbaterea și votul. Ce a invocat domnul Ponta la ieșire este că dacă nu va fi cvorum va urma un nou BPR care va stabili o altă dată a moțiunii. Cei 237 care au semnat înseamnă că au și citit ce au semnat. Au mai fost moțiuni care au fost citite și duminica. Dacă e o urgență pentru a debarca acest guvern, putem veni și sâmbătă. Regulamentar se vine la trei zile de la prezentare. Regulamentar vine data de sâmbătă. Înțeleg că este o urgență să fie debarcat acest guvern. pentru noi este o urgență să arătăm că acești 237 care au semnat nu vor vota. Noi ne bazăm pe faptul că noi vom veni la această moțiune de cenzură și nu vom vota", a spus Florin Iordache.

El susține că cei patru parlamentari din PSD care au semnat moțiunea de cenzură va trebui să își asume, iar parlamentarii PSD vor fi prezenți sâmbătă, dar nu vot vota. "Fiecare își asumă. Fiecare coleg care a semnat are libertatea de a semna sau nu. Vom avea o discuție la nivel de partid. Noi trebuie să fim prezenți, tocmai de a da un semnal", a adăugat Iordache.

Raluca Turcan: Iordache conduce abuziv și la șmechereală

Decizia este contestată de opoziție, Raluca Turcan afirmând că "PSD se comportă ca în epoca lui Liviu Dragnea". "Domnul Florin Iordache conduce abuziv și la șmechereală", a spus Turcan. "Vom găsi mijloacele procedurale ca moțiunea să treacă", a declarat la rândul său parlamentarul USR Stelian Ion. Moţiunea de cenzură iniţiată de opoziţie la adresa Guvernului Dăncilă are 237 de semnături de la parlamentari PNL, USR, PMP, UDMR, PRO România, ALDE, doi deputaţi ai minorităţilor naţionale, patru parlamentari PSD şi un deputat independent, după cum a anunţat prim-vicepreşedintele liberalilor Raluca Turcan. Guvernul este demis dacă moțiunea de cenzură este adoptată prin votul a jumătate plus unu din numărul total al deputaților și senatorilor, respectiv 233 de parlamentari.

PNL a depus marți moțiunea de cenzură, susținută de USR, UDMR, PMP, Pro România și ALDE. Textul a fost semnat de 237 de parlamentari. Birourile Permanente s-au reunit miercuri pentru a stabili calendarul, după ce inițial trebuia ca o decizie să se ia marți seară, însă nu a fost cvorum.