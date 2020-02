Rareș Bogdan: "Bătaie de joc guvernarea Firea la București. Trebuie îndepărtată obligatoriu. Nicușor Dan, dacă se înscrie în PNL, cred că lucrurile sunt tranșate!"

​Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, crede că Nicușor Dan poate fi susținut de Partidul Național Liberal la Primăria Capitalei doar dacă se înscrie în această formațiune politică, însă acesta este "șovăielnic rău" în discuțiile pe care le are cu șeful liberalilor, Ludovic Orban.

Bogdan și Orban au fost evaluați într-un sondaj intern al partidului pentru Primăria Bucureștiului, însă cei doi nu vor să candideze, a mai spus prim-vicepreședintele PNL, într-un intreviu acordat HotNews, joi, la Strasbourg. Potrivit lui Rareș Bogdan, alături de cei doi lideri, au mai fost evaluați în sondajul intern pentru alegerile locale din București: Violeta Alexandru, Ciprian Ciucu, Robert Sighiartău, Ionel Dancă, Florin Cîțu.

Referitor la un guvern după alegerile parlamentare, europarlamentarul Rareș Bogdan consideră că USR-PLUS trebuie cooptat la guvernare, cu liderul USR-ist Dan Barna vicepremier, pe care însă l-a catalogat drept "arogant".

Interviul Hotnews cu Rares Bogdan:

HotNews.ro: Suntem la Strasbourg, la Parlamentul European, dar vă întreb chestiuni din România și mai exact din București: candidați la Primăria Bucureștiului?

Rareș Bogdan: (...) Nu, nu voi candida la Primăria București, decât dacă Partidul Național Liberal solicită acest lucru imperios și necesar. Consider că sunt colegi de-ai mei suficient de buni, suficient de dedicați, pe care o să-i sprijinim, împreună cu Ludovic, pentru a reuși să o îndepărteze pe doamna Firea, care este obligatoriu să fie îndepărtată de la București. Nu a făcut nimic pentru capitala României. Sunt o bătaie de joc acești 3 ani și jumătate de guvernare Firea și ea trebuie îndepărtată obligatoriu. Trebuie o guvernare de dreapta în București, care să vină cu proiecte pentru București, care să reușească împreună cu Guvernul - de asta e nevoie de un primar liberal, un primar de dreapta, care să fie în parteneriat cu președintele și mai ales cu Guvernul României care să rezolve câteva probleme stringente.

Probabil cea mai importantă problemă a Capitalei rămâne studiul de trafic și rezolvarea problemelor de trafic, noi avem niște pasaje supraterane care se termină cu semafoare și unde se formează supra-cozi, este ceva incredibil. Nu avem locuri de parcare, e o rușine, suntem sigura capitală europeană fără o centură ocolitoare a orașului. Pe cele 3 inele de circulație ale Bucureștiului nu am reușit să facem măcar o undă verde, o chestie destul de simplă, nu folosim studiul de trafic făcut de japonezi și, de asemenea, mai avem o problemă uriașă și rușinoasă - faptul că nu reușim să facem legătura dintre Aeroportul Otopeni și centrul Capitalei sau gara centrală, așa cum este peste tot, inclusiv la Strasbourg. Suntem singura capitală europeană care nu are legat, cu metrou ușor sau cu tren, aeroportul internațional al țării de centrul capitalei țării. Singurul, rușinea pământului. Dar poate în cele din urmă... Noroc că au venit Băsescu și cu Videanu, care au fost primari la un moment dat în Capitală, că nu ne mai zdrăngăne în urechi tramvaiul așa cum o făcea până la primul mandat al lui Băsescu, când au reușit să facă acele șine sudate și, practic, funcționează astăzi metroul, dacă îl iei din subteran și îl pui pe șinele respective, funcționează fără probleme.

HotNews.ro: Spuneți că nu vreți să candidați neapărat...

Rareș Bogdan: Nu.

HotNews.ro: Dar vă puneți la dispoziție... Sunteți din Cluj de fel...

Rareș Bogdan : Da, la Cluj avem un primar extraordinar.

HotNews.ro: Da, dar văd că vă pricepeți bine la administrația Bucureștiului, ați studiat-o, v-ați documentat...

Rareș Bogdan: Nu. Eu am fost un jurnalist, care am condus un trust de presă, o publicație extrem de respectabilă în Cluj și o televiziune și un radio. Făceam emisiuni. Aveam o echipă alături de colegii mei de vreo 70 de jurnaliști (...) Și am fost extrem de preocupat de dezvoltarea urbanistică a Clujului. Am scris despre arhitectura de manea, de urbanismul deșănțat... Când am venit în București, am constatat că era foarte puțină preocupare în afară de HotNews, pe subiecte legate de urbanism, de blocuri între case, de nenorociri în fața casei lui Arghezi, despre care nu prea scria nimeni. Și chiar mi-a plăcut, aveați o colegă care se ocupa...

HotNews.ro: Da, Catiușa Ivanov, care e foarte bună, e cea mai puternică jurnalistă pe domeniul administrației locale din București.

Rareș Bogdan: Da, e foarte bună, pe tot ce înseamnă imobiliar, urbanism, planuri de urbanism zonal, parcuri transformate în cartiere și așa mai departe. Ei, mi-a plăcut chestiunea asta și luptându-ne pentru păstrarea cartierelor istorice în fața unui asalt al noilor imobiliari, am devenit cumva familiarizat cu aceste lucruri, PUZ-uri, PUG, blocuri între case, înălțime, distanța dintre vecini.

Locuiesc în București, familia mea e în București, copiii mei sunt în București, soția mea. Azi-dimineață s-a dus să-l ducă pe cel mic la școală și a făcut până la școală 42 de minute și de la școală până acasă o oră și zece minute. A stat în mașină. Și era supărată. Și zic, "de ce ești supărată?". Pentru că pe Mihai, fiul nostru, l-a lăsat în stradă, a coborât din mașină să fugă la școală și el s-a întors, săracul, s-o pupe și n-a mai putut pentru că claxonau din spate, ca nebunii, oamenii și a plecat plângând că n-a putut să o pupe pe mami. Legătura specială mamă-copil. Noi ne-am stricat sufletul, practic suntem amputați sufletește... Să vezi un copilaș, are 8 ani, să vezi un copilaș care se întinde să-și pupe mama și tu să claxonezi ca un dobitoc, asta ține de educație.

HotNews.ro: Nu mai ține de administrație...

Rareș Bogdan : Nu, asta ține de umanitate, nu mai ține de administrație.

HotNews.ro: Aici vorbim totuși despre altceva, dar să revenim la administrație, spuneați că vreți să-i susțineți, să oferiți suport colegilor.

Rareș Bogdan: Noi testăm mai multe personaje.

HotNews.ro: Testați sau ați testat deja? Spunea dl. Orban că urma să faceți un sondaj pentru locale. Ce rezultate aveți?

Rareș Bogdan: Da. E un studiu amplu, pe 4.500 de subiecți, este făcut pe fiecare sector la 1.100 de subiecți, deci total 6.000 și ceva de subiecți, plus unul doar pe Capitală, pe 4.500, deci un studiu foarte amplu. E făcut prin "metoda pasului", nu e CATI (prin telefon- n.r.). Sigur, "metoda pasului" - eu am lucrat ca operator în facultate - nu completăm pe hârtie, ci pe tabletă, dar este extrem de serioasă.

HotNews.ro: Așa și ce a spus "metoda pasului"?

Rareș Bogdan: "Metoda pasului", aplicată de două firme prestigioase din București, a spus că primul partid din București, pentru prima dată, PNL e pe primul loc, deci a trecut înaintea USR, probabil datorită asumării guvernării de către noi și neintrării la guvernare - o greșeală din punctul meu de vedere, a colegilor de la USR-PLUS. Deci suntem pe primul loc în București, cu 30 și la sută, ceea ce e un lucru bun și, de asemenea, avem două personalități din partid care stau extrem de bine la încredere și la intențiile de vot, dar niciuna dintre ele nu candidează...

HotNews.ro: Dumneavoastră, din câte înțeleg, și mai cine? Zic bine...?

Rareș Bogdan: Nu știu...

HotNews.ro: Nu ziceți cine...

Rareș Bogdan: Nu zic cine...

HotNews.ro: Premierul și... Rareș Bogdan? Este?

Rareș Bogdan: E foarte bine.

HotNews.ro: Am zis bine, da?

Rareș Bogdan: E foarte bine, dar dânsul nu candidează. Și nici eu nu candidez. În schimb, avem 5 candidați pe care îi testăm, din care, cu ajutorul nostru și al partidului, șansele lor sunt extrem de puternice. Plus am analizat și chestiuni legate de candidatul independent, USR-PLUS, PNL, nu știu exact, Nicușor Dan, un om pasionat de tot ceea ce înseamnă Bucureștiul și care luptă, a luptat pentru capitala României și pentru însănătoșirea Capitalei. Dar aici chestiunea este simplă, noi suntem un partid pe val, în țară avem 40%, în București avem peste 30% și e imposibil să nu avem candidat. Adică dacă domnul Nicușor Dan se înscrie cu partidulețul dânsului sau direct se înscrie în Partidul Național Liberal, cred că lucrurile sunt tranșate.

HotNews.ro: Acel partiduleț făcut de simpatizanții dânsului...

Rareș Bogdan: Da, da. Atunci lucrurile sunt tranșate. În cazul în care domnia sa continuă să ne spună că trebuie să fie independent, susținut de toate partidele, lucrurile se pot complica pentru că aici e vorba și de Consiliul General, de listele de consilieri și lumea trebuie să înțeleagă că suntem oameni raționali, nu dorim să se întâmple ca în 2016, nu dorim ca Bucureștiul să rămână încă 4 ani în mâinile doamnei Firea, care a fost un dezastru absolut pentru oraș. Dar suntem obligați să avem un candidat puternic care să se bată cu Gabriela Firea și care să câștige alegerile.

HotNews.ro: Dintr-un tur, că aici e problema...

Rareș Bogdan: Aici e cea mai mare problemă, că, dacă erau două tururi, lucrurile erau extrem de sigure. Mai ales că avem așa: avem un Vlad Voiculescu și Nicușor Dan, candidatul PNL plus PMP-ul, care are candidat și care are niște tineri și personalități care pot să atragă foarte frumos oameni la vot, adică pot să ajungă și ei între 8 și 12 la sută în București, acolo unde bazinul lui Traian Băsescu e încă puternic. Dar primul partid, astăzi, consolidat în București este Partidul Național Liberal. Nu vreau să dau exact scorul, o să dăm când e cazul oficial, dar avem peste 30% și asta ne bucură foarte foarte mult.

HotNews.ro: Aveți peste 30% din acel studiu despre care spuneți, dar în teren faptele consemnate de rezultatele din alegerile trecute vă cam contrazic. La precedentele alegeri locale PNL a pierdut lamentabil. Dacă îl susțineați pe Nicușor Dan, câștiga.

Rareș Bogdan: Într-o altă situație!

HotNews.ro: Da, dar ați pierdut lamentabil, asta vreau să vă spun...

Rareș Bogdan: Corect.

HotNews.ro: PNL era un partid "bucureștean", adică era foarte bine primit în București în mod tradițional...

Rareș Bogdan: Crin Antonescu, Valeriu Stoica, chiar Călin Popescu Tăriceanu în anii lui de normalitate , nu atunci când a derapat spre comunism, liberalism roșu cu papion... Partidul Național Liberal a avut fief în București. De la Crin Halaicu încoace, din păcate, nu am avut personajele cele mai potrivite.

HotNews.ro: Da, ați cucerit încrederea bucureștenilor prin numele care erau în față atunci ca partid istoric, Radu Câmpeanu și așa mai departe. Lumea n-a uitat mineriadele și oamenii s-au refugiat, au tras spre partidele istorice.

Rareș Bogdan: Da, pentru că au considerat că noi reprezentăm speranța, speranța normalizării României, a democratizării României și noi suntem datori să recâștigăm Bucureștiul.

HotNews.ro: Dar le-ați înșelat așteptările cu Crin Halaicu și cu alții.

Rareș Bogdan: Eu eram un biet elev sau student atunci. Dar țin minte și asta e, când te duci într-un partid îți asumi și faptele lui Duca, și faptele lui Brătianu, dar îți asumi și faptul că Crin Halaicu a fost la un moment dat acolo, asta-i viața. Și dl. Tăriceanu, la un moment dat, părea o lumină a liberalismului și a sfârșit prin a deveni un socialist sadea în cea mai puternică și antieuropeană... Pentru mine e o ciudățenie. Recunosc că în anii '90 am urmărit cu mare interes și mi se părea că PNL-AT (Aripa Tânără), prin persoana domnului Tăriceanu, prin prezență, prin discurs, venea și din casa unui mare intelectual, mi se părea altceva, mi se părea o lume occidentală.

Domn'e, să aduci în țară Lagardere, când ai făcut Radio Contact (...), grupul Citroen, Harley Davidson și ce a mai adus și să ajungi în situația în care să te înfrățești, să te bați pe umăr și să fii prieten la cataramă cu Codrin Ștefănescu, cu Eugen Nicolicea, cu Florin Iordache, cu Bacalbașa sau Mitică Buzatu mi se pare ceva absolut sinistru. Sigur că, dacă te uiți în istorie, el are cumva o traiectorie inversă. Petre Țuțea spunea: domn'e, dacă în tinerețe nu ești de stânga, ai o problemă, dar dacă rămâi după 40 de ani de stânga, înseamnă că ești bolnav, nu înțelegi ce-i cu viața". Ei, Tăriceanu a ajuns la peste 60 de ani și el a făcut parcursul invers: el de la un om de dreapta, care părea viitorul pentru dreapta românească în '90, a ajuns să fie un sinistru pro-bolșevic și anti-european.

HotNews.ro: În fine, dvs, liberalii, i-ați dezamăgit pe bucureșteni de multe ori și vedeți că oamenii s-au aruncat în brațele celor de la PSD.

Rareș Bogdan: Domn'e, nu-i înțeleg. Eu sunt unul dintre puținii ardeleni care iubesc enorm Bucureștiul. Când m-am mutat în București, acum 8 ani, noaptea, după emisiuni, era primăvară, era campania din 2012, și m-am plimbat noaptea 2-3-4 ore, cu prieteni din București, inclusiv cu profesorul Niculescu, un mare cunoscător al Bucureștiului și am cunoscut cartierele Bucureștiului și savoarea aceea a unui oraș care are locuri splendide. Și am început să iubesc Bucureștiul, mă simt foarte bine în București, deși sunt un ardelean de generații, toate generațiile mele sunt din Ardeal, nu am nicio legătură cu cei de peste Carpați. În schimb, le spun tuturor, bucureștenii au energie. Eu sunt foarte energic, nu am lentoarea aceea specifică plaiurilor ardelene și atunci mă simt minunat într-un București care tresaltă, care trăiește, care are tumultul unei mari metropole. e o chestiune fantastică, dacă poluarea n-ar fi atât de mare ar fi și mai bine, ca să poți să vezi un pic și lumina soarelui când te trezești.

HotNews.ro: Bun, care e soluția la alegerile din București?

Rareș Bogdan: Partidul Național Liberal, un candidat puternic al PNL, sau intrarea lui Nicușor Dan și negocierea cu Partidul Național Liberal pentru acceptarea sa în partid. Eu nu susțin și nu voi milita ca PNL să nu aibă candidat și să susțină vreun independent sau să susțină o altă persoană, având în vedere că PNL astăzi este pe un val de simpatie, are la nivel național 40% și la nivelul Bucureștiului a sărit de 30%. Suntem obligați să avem candidat, ar fi o ciudățenie să nu avem.

HotNews.ro: Nicușor Dan spunea că a avut discuții cu PNL.

Rareș Bogdan: Cu Ludovic vorbește.

HotNews.ro: Vorbește mereu cu Ludovic Orban?

Rareș Bogdan: Vorbesc des, da. Deocamdată, i-am spus lui Ludovic și eu și Robert (Sighiartău- n.r.) și alții: "Îți pierzi vremea dacă nu-i bați cu pumnul în masă și nu-i spui clar, ăsta te poartă", că-l cunosc pe Nicușor. Nicușor e un băiat excepțional, e de zahăr, dar el nu ia decizii, nu e un tip care să spună "acum, gata!".

HotNews.ro: E șovăielnic?

Rareș Bogdan: Rău, rău... Șovăielnic rău!

HotNews.ro: Adică ar vrea să vină în PNL, dar se mai gândește sau ce? Se lasă greu, ca fata mare la măritat?

Rareș Bogdan: Nu, că n-ar vrea, că ce-i zic lui alegătorii lui... De parcă s-ar duce pe Lună. Totuși, Partidul Național Liberal, să fim serioși, că oamenii care se uită și fac tot felul de comparații nefericite, domn'e, n-au citit istoria României. Eu le dau niște cărți să-nțeleagă ce a însemnat Partidul Național Liberal, istoria recentă, în ultimii 30 de ani, dar mai ales ce a însemnat Partidul Național Liberal la sfârșitul secolului XIX și primii 40 de ani din secolul XX. Fără Partidul Național Liberal această țară era în altă epocă, marii lideri liberali au desăvârșit actele vitale pentru România. Cum ar fi arătat Unirea fără Brătianu și fără acțiunea post-, pentru că noi suntem ciudați analizăm doar anul Unirii. E mai important 1919 și 1920 pentru recunoașterea unei Uniri făcute dntr-o viziune uluitoare și pe găsirea ferestrei de oportunitate între o Europă și o lume mișcătoare... Ce s-a întâmplat ulterior, rolul lui Brătianu a fost uriaș în acele momente, marii premieri liberali, marile reforme ale acestei țări. Păi în momentul ăla știți că aveam mai multă cale ferată decât avea Austria, decât avea Belgia? Adică eram la nivelul Franței, de cale ferată, în România.

HotNews.ro: În fine, mă îndoiesc, dar hai să revenim la prezent, la alegerile europene de exemplu, când s-a candidat pe partid, în București, USR-PLUS a ieșit pe primul loc, nu PNL-ul.

Rareș Bogdan: Da. Pentru că era nou, așteptare uriașă. Dar părerea mea e că s-a văzut lipsa de experiență politică la colegii de la USR-PLUS și, dacă nu au avut liderii experiență politică - ceea ce, având în vedere clasa politică românească, poate fi uneori un mare avantaj că ești mai proaspăt - trebuia să-și ia niște consultanți foarte buni, care să înțeleagă șurubăreala asta din zona politică, de tranșee, zonă pe care o cunoaște Ludovic extrem de bine, de exemplu. Din tranșeele politicii, din negocierile parlamentare, ei au greșit enorm.

Cea mai mare greșeală pe care au făcut-o a fost că nu au cerut intrarea la guvernare alături de noi. Dacă ei intrau la guvernare, însemna asumare, Românilor le plac oamenii care-și asumă, oamenii curajoși, cu voință. Au părut ca un partid care nu dorește decât să stea în opoziție, care nu dorește decât să-ți arate degetul și nu-și asumă să schimbe ceva. Să nu vă imaginați că noi ne-am asumat fericiți, cu 8 forțe politice, o coaliție imposibilă, care până mai ieri ne înjurau de mama focului, ani de zile. Dar n-am avut ce face, pentru că România avea nevoie de o schimbare, avea nevoie de un guvern, iar guvernul Dăncilă nu mai putea continua, pentru că era un dezastru pentru această țară, pentru toți cetățenii țării, din țară sau din afară. Asta a fost prima lor greșeală, pentru că au părut șovăielnici, oamenii n-au mai înțeles ce să mai creadă.

În al doilea rând, au greșit profund în momentul în care aveau un lider așezat, european convins, cu un glas clar, rațional și cu o bună credibilitate publică, în persoana lui Dacian, cu care sunt prieten, m-am întâlnit și ieri cu el și o să mă văd și astăzi cu el, suntem într-o relație bună... Să-l ai pe Dacian și să optezi pentru un tânăr - poate de viitor- dar... Eu i-am spus: "Băi, Dane, nu mai fi așa de arogant, că mă enervezi cu aroganțele tale!".

HotNews.ro: Era arogant Dan Barna?

Rareș Bogdan: Era arogant. Păi mă întâlnesc cu el în lift, sta așa pe spate... Îi zic: "Băi, alo! Fii, măi, om. Vorbește cu liftiera, vorbește cu... suntem cinci oameni în lift. Ce-i cu tine, mă, zi, așa vrei să faci politică?!". Deci, părerea mea e, când îl ai pe Dacian, să optezi pentru candidatura lui (Dan Barna - n.r.)... Eu m-am bucurat, că pe lângă el, Klaus al nostru părea om de lume, pe lângă Barna...

HotNews.ro: Care, altfel, cum părea (Iohannis - n.r.)?

Rareș Bogdan: Păi nu știu cum părea altfel... Eu știu că e un om extraordinar și un om cu emoție (râde - n.r.). În momentul în care l-au ales pe Dan Barna, Iohannis părea băiatul de la bere pe lângă el. Dar, mă rog, asta e altă discuție, hai să trecem la... Sunt bine dispus astăzi.

HotNews.ro: Tot pe localele acestea, cine ar putea să fie un jolly joker, care să schimbe acum lucrurile, să intre în luptă și să schimbe niște lucruri pe dreapta acolo? Ați auzit ceva?

Rareș Bogdan: Am auzit, am auzit de multe personaje. Mai citesc și eu Facebook-ul și internetul. Va fi o luptă interesantă în zona dreptei, stângii, pentru că unele personaje și-au anunțat candidatura și nu sunt în zona dreptei, sunt undeva la mijloc. Părerea mea e că va fi o afluență fără precedent de candidați, părerea mea este că se va câștiga cu 25-28, până în 30%. Adică nereprezentativi, ceea ce e urât, pentru că reprezentativitatea și legitimitatea ți-o dau două tururi de scrutin și o câștigare cu peste 50% din cei interesați de viața cetății. Și lucrul ăsta se va resimți.

HotNews.ro: Aici a sacrificat premierul Orban, trebuia să dea ordonanță de urgență.

Rareș Bogdan: Nu. E acuzat pe nedrept. Vă spun: până seara, era ordonanță de urgență. Am avut informații clare și au analizat constituționaliștii noștri, Renate Weber era pregătită să atace ordonanța de urgență, Avocatul Poporului, un alt personaj ciudat. Nu știu dacă-ți amintești, dar Renate Weber a fost la Fundația Soros, un luptător deosebit pentru drepturile civice, pentru societate civilă, pentru deschidere, pentru democrație reală, pentru presă liberă. Domn'e, și femeia aia, o ciudățenie totală, e un fel de Tăriceanu cu fustă. Personaje care de la lumina anilor '90, pe care ne-o ofereau prin prestația lor și speranța, au ajuns să fie niște aparatcici absolut nenorociți. Mă rog, doamna Weber ne-ar fi atacat ordonanța. Și atunci, toată situația devenea tragică. Ludovic Orban a făcut o chestiune care arată curaj. A venit, și-a pus mandatul pe masă. Sigur, unii ar zice că e strategie. Stai puțin. Astăzi, guvernul Orban nu mai are toate prerogativele, e într-un picior, un picior este amputat.

HotNews.ro: Și România stă aproape jumătate de an cu un guvern într-un picior...

Rareș Bogdan: Dacă nu suntem atenți și PSD-ul nu-i luat de către oameni cu "huo!", ca să se liniștească, să intre în săli, pentru că vrea să boicoteze (votul pentru respingerea guvernului propus - n.r.), dacă în Biroul Permanent, unde au majoritate de plus patru, vor reuși să stea spate în spate și să ne încurce, ne putem trezi până în septembrie cu o situație de genul acesta. Și ar fi un dezastru pentru România.

HotNews.ro: Deci până în septembrie pot să se amâne alegerile anticipate parlamentare?

Rareș Bogdan: Ei asta și-ar dori. Părerea mea este că noi vom reuși să facem anticipate în luna iunie și vom face anticipate sau în aceeași zi, sau la o săptămână distanță sau la două săptămâni distanță (de locale - n.r.).

HotNews.ro: Bun și după alegerile anticipate, cum veți guverna România sau cine va guverna România? E clar, PNL s-a distanțat, e în vârf în sondaje, acolo, o să se ducă aproape de 50%, să zicem, dar nu va avea majoritatea, deci cum veți guverna, cu USR, cu PLUS?

Rareș Bogdan: Obligatoriu cu USR-ul. Obligatoriu cu USR, cu Dan în guvern, vicepremier.

HotNews.ro: Îi oferiți funcția de vicepremier lui Dan Barna...

Rareș Bogdan: Nu, el e un băiat deștept, dar, v-am spus, are o problemă, cred că de comunicare, așa, pare... Și înălțimea asta, uneori ăștia înalți... Marii lideri ai lumii au fost în general persoane mai mititele, așa.

HotNews.ro: Da, Napoleon era mic.

Rareș Bogdan: Erau mai mititei cam toți așa, de la Alexandru Macedon încoace. Dar nu, noi suntem într-un parteneriat firesc cu USR. Cu USR, că acum cu USR-PLUS sau cum va fi...

HotNews.ro: Vor fuziona, înțeleg...

Rareș Bogdan: Sper că, foarte bine. Noi vom fi într-un parteneriat cu ei și vom guverna și vom schimba România împreună cu ei. Nu avem cum nici singuri, nici nu-i sănătos, să știți. Nu-i sănătos, eu le tot spun colegilor: "Domn'e, ce a făcut PSD-ul trebuie să fie o luare aminte pentru toate forțele politice și pentru toți oamenii raționali din România. Nicio forță politică în această țară nu trebuie să mai ajungă să aibă 46%, pentru că i se umflă capul. Ăștia, liderii se pare că sunt niște demoni, care, dacă nu sunt sănătoși sau nu au o raportare ori la o divinitate, ori o curățenie sufletească, ăștia derapează. Am avut derapaje grave în istorie.

Cred că un guvern susținut de o coaliție formată din 2-3 forțe politice, cred că este ceea ce e necesar României, pentru că România are nevoie de reformă administrativ-teritorială, de reformă constituțională reală, are nevoie de câteva chestiuni, care, în parteneriat cu președintele României, să refacă... (...) Astăzi gândiți-vă în ce situație este România: avem un președinte care în următorii 5 ani e la Cotroceni. Avem un Partid Național Liberal care e într-un parteneriat firesc, normal pe care eu îl susțin întru totul, cu USR. Și avem un partiduleț ceva mai mic, dar care poate fi atras în această construcție, PMP-ul lui Eugen Tomac și Traian Băsescu. În afară de asta avem o formațiune politică, care controlează voturile a 500-600 de mii de oameni și care a fost un partener onest față de noi în cele 3 luni de guvernare, UDMR. Sunt totuși 4 forțe politice cu care poți să gândești politici pe termen lung, de 3-5 ani.

Eu nu cred în niciun parteneriat de niciun fel cu socialiștii. Socialiștii s-au epuizat complet în România, politicile lor au dus la sărăcie, ăștia doar au împărțit sărăcia. Noi vrem să creăm bogăție. Bogăția n-o creezi decât cu politici de dreapta asumate.

Și sigur, având grijă, garantând dreptul oamenilor la sănătate. Acum, marea dezbatere este pe accesul la sănătatea publică, unde eu cred că nu comunicăm suficient de bine. Subiectul în sine sigur că este suculent, e cu multiple interese, cu aplicabilitate pentru cetățenii României. Dar dacă nu comunici bine pe subiectul acesta, te poți îngropa, dacă comunici bine și explici că retorica de fake news și fake news-urile lansate de PSD și de propaganda roșie nu trebuie să te îngroape ca politică guvernamentală, atunci vei reuși, dar pentru asta trebuie să fii convingător, să crezi în ceea ce faci, să-ți pui miniștrii la treabă și să înțeleagă că degeaba fac lucruri grozave, dacă nu comunică suficient de bine, ele nu se văd.

HotNews.ro : Vedeți? Pentru asta v-a muștruluit și premierul Orban, că am văzut știrea pe G4Media, colegii mei. Premierul Orban v-a muștruluit atunci pentru că criticați miniștrii, adineauri i-ați criticat.

Rareș Bogdan: Între oamenii cu care mă întâlnesc pe stradă și conducerile de partid voi alege întotdeauna oamenii. Eu sunt un om liber, ei știu ce și-au luat în partid. Dacă cineva își închipuie că eu voi deveni un papagal necuvântător sau un soldat de teracotă, se înșală. Eu sunt Rareș Bogdan, sunt un om liber, căruia Dumnezeu i-a dat tot ceea ce-și putea să dorească de la o familie minunată și ce trebuie să stau eu? Dacă am de zis ceva, o spun. Sigur că eu am spus-o cu drag, am spus-o din dorința de a fi și mai performant și de a ne arăta performanța în public.

Dar Ludovic nu m-a certat. Acolo e o chestiune în care cineva a intoxicat pe altcineva și s-a dus. Cam și știu cine din Partidul Național Liberal, care ar fi dorit să creeze un conflict cu Ludovic. Gândiți-vă că eu după Consiliul acela național am stat lângă el, după asta ne-am dus și am stat două ore jumate împreună la ședința de alegeri de la sectorul 2, a doua zi am avut BPN de la 11 și am stat până la 2, când eu am plecat la aeroport să merg la Bruxelles, am stat lângă Ludovic. După asta am vorbit în fiecare zi, iar în ziua moțiunii am vorbit de 4 ori la telefon cu el. În dimineața în care am văzut știrea m-a sunat Ludovic, știind că sunt la Salzburg, la întâlnirea cu Sebastian Kurz (cancelarul Austriei - n.r.), a PPE și să-mi spună: "Vii la Cotroceni?" Am zis: "Nu vin că sunt cu Kurz, e delegație de o lună de zile stabilită și nu am cum". Și el zice: "Bine, iar or să comenteze ăștia că nu te-am luat în delegație sau că nu ai venit în delegație. Pune și tu niște poze să vadă că nu te-a îndepărtat nimeni din delegație". Și am pus poze de la Salzburg, să vadă lumea că am fost la Salzburg. Și nu mi-a zis nimic.

HotNews.ro: OK, apropo de guvernare, de aici de la Strasbourg sau de la Bruxelles, poate se vede ușor, dar sunt probleme cu deficitul bugetar, sunt găuri în buget. Dacă vi s-ar propune, ce spuneți, ați fi dispus să veniți ministru după alegeri, într-un guvern?

Rareș Bogdan : Mi s-a propus să fiu ministru, două ministere.

HotNews.ro : Ce ministere?

Rareș Bogdan: Nu contează, două ministere mai importante.

HotNews.ro: Dar mai cum, așa?

Rareș Bogdan: Mai de forță, ca mine, mai de zona de forță și de disciplină și de acțiune. Dar vă spun că sunt foarte fericit că nu m-am dus, pentru că avem un ministru de interne - unul dintre cele două era Ministerul Internelor - excepțional, la care am contribuit și eu. O alegere mai bună decât Vela nu putea avea PNL. E o mare surpriză, pentru mine nu, că știam ce poate Marcel, dar pentru mulți din PNL e o surpriză extrem de plăcută Marcel Vela. Bine, noi avem o pleiadă de oameni care pot ocupa o poziție, dar Marcel Vela este alegerea excepțională. Sunt multe alte alegeri bune. Nu, eu sunt europarlamentar, sunt șeful delegației României în PPE, îmi consolidez relaționarea externă.

HotNews.ro:

Păi puteți să fiți ministru de Externe, poftim!

Rareș Bogdan: E Bogdan, e foarte bun. Și dacă ar fi să-mi zică cineva: "Uite, ai fi un bun ministru de Externe", eu aș spune: "Excepțional! Eu vi-i dau pe doi oameni de încredere, vi-i recomand cu căldură, dați-le lor locul: Cristi Diaconescu și Emil Hurezeanu, în ce ordine vreți dvs.", pentru că sunt excepționali. Dar azi avem un ministru de externe foarte bun, foarte serios, care cunoaște toate dosarele României. Bogdan Aurescu este un om așezat exact cum trebuie să fie un ministru de Externe, ministrul Apărării, Ciucă, un om așezat, respectat, un ministru al Apărării cum nu a mai avut România în ultimii ani. (...)

HotNews.ro: Într-un viitor guvern post-alegeri anticipate, cum vedeți miniștrii PNL-ului, aceiași miniștri sau să se schimbe garnitura?

Rareș Bogdan: Acum, Ludovic Orban a procedat corect, alegând aceiași miniștri, pentru că altfel dădea satisfacție celor din PSD. A ales bine, miniștrii trebuie să rămână aceiași. Următorul guvern, care va cădea și el, va trebui să aibă aceiași miniștri. Ulterior, sigur că împreună cu colegii noștri care atunci probabil că vor alege să intre la guvernare, înțelegând că au greșit când nu au solicitat să intre la guvernare, care vor solicita și ei niște ministere, probabil vor avea vicepremier, ne vom consulta și vom alege cea mai bună echipă guvernamentală, parte din aceasta fiind echipa guvernului Orban I. Ludovic cred că va rămâne, adică e o chestiune normală.

HotNews.ro: Credeți sau sunteți sigur că va rămâne premier?

Rareș Bogdan: Președintele este cel care decide, dar Partidul Național Liberal i-a dat lui Ludovic Orban mandatul de premier și nu renunțăm, nici nu avem vreun motiv să renunțăm la candidatul nostru de premier. În echipa sa, cu siguranță își vor regăsi locul și alți oameni, eu îi văd în echipa guvernamentală și sper ca de data asta să accepte să intre și pe Ilie (Bolojan) și pe Robert Sighiartău, îl văd și pe Dan Motreanu, sunt oameni foarte, foarte buni, care trebuie atrași în echipa guvernamentală. Vorbim de guvernul de 4 ani, marele schelet guvernamental trebuie să rămână axat pe miniștrii care au confirmat deja, sunt foarte mulți care au conformat, sunt surprize plăcute. Alții se vor pleca în alegerile locale, avem 3-4-5 care se vor bate la consiliile județene sau primării și aceia trebuie înlocuiți.

HotNews.ro: Violeta Alexandru e măsurată în sondaj?

Rareș Bogdan: E și Violeta măsurată în sondaj.

HotNews.ro: Cine sunt cei măsurați?

Rareș Bogdan: E Ciucu Ciprian, care e președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, un om la fel, ocupat de chestiunile Bucureștiului. Este Violeta Alexandru, este Ionel Dancă, șeful Cancelariei, fost jurnalist și el pe zona economică, foarte bun, este măsurat Robert Sighiartău, dar el nu dorește să candideze, dar e măsurat în sondaj și pe zona de încredere. Mai e măsurat Florin Cîțu pe București, bucureștean. Mai e măsurat....

HotNews.ro: ...Rareș Bogdan?

Rareș Bogdan: Măi, da, dar eu nu, eu cu Ludovic nu contăm. Pe noi ne-au măsurat la încredere, la astea, ca să vadă cum stăm, dar noi nu contăm.

HotNews.ro: Și cine e mai sus, dvs sau premierul, pe București?

Rareș Bogdan: Întotdeauna stă președintele partidului, premierul. Și președintele României, ei stau cel mai sus.