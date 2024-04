Rareș Bogdan explică de ce nu s-a putut face o majoritate de dreapta în Parlament

Prezent în Italia la o întâlnire cu membri ai PNL, prim-vicepreședintele partidului, Rareș Bogdan, a explicat audienței de ce nu s-a putut face o majoritate parlamentară cu forțele de dreapta și s-a ales varianta unei colaborări cu stânga.

"Nu mai puteam să construim o alianță de dreapta pentru că aritmetica e simplă. Noi nu mai aveam majoritate cu dreapta. USR a plecat de la guvernare. S-au rupt în două. Cioloș a luat 20, Barna a rămas cu 60 și Ludovic a luat 15. Au plecat mulți atunci. Erau grupuri și ne-ar fi trebuit o majoritate care era relativă. Nu o puteam face din 8 forțe politice. Am fi pățit ce pățește Bulgaria și cei din alte state care intră din alegeri în alegeri la fiecare 6 luni. Atunci, noi am fost nevoiți să facem alianță cu PSD. PSD a fost și el nevoit, existând războaie între noi. Noi ne-am bătut 32 de ani. Nimeni nu uită rănile, dar în același timp a venit această listă comună. Listă comună care a șocat. Îl vezi pe Rareș Bogdan care mai ieri îl trimitea pe Tudose la bufet, și pe mine Tudose mă făcea Superman, fix lângă Tudose. Gabi Firea cu Motreanu. Negrescu cu Siegfried Mureșan. Grapini cu Adina Vălean. Nu e ușor. În Europa ca să ai continuitate, să iei toți banii europeni, trebuie să fi partea Europei. Asta o poți face doar cu partide pro-europene, nu cu partide extremiste", a dezvăluit Rareș Bogdan, la conferința PNL de la Roma, conform înregistrărilor evenimentului postat pe rețelele sociale.