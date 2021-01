"Razboiul Relaxarii" dintre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu ia amploare: "Trebuie sa invatam in tara asta sa impartim competente!"

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat vineri, 22 ianuarie, la finalul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca "trebuie sa invatam sa impartim competente", intrebat ce poate face in legatura cu testarea pentru ca ministrul Sanatatii sa creada in cifrele furnizate de Grupul de Comunicare Strategica.

Intrebat ce planuri are in legatura cu testarea, astfel incat si ministrul Sanatatii sa creada in cifrele furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, edilul a raspuns: "Sunt doua intrebari aici. Cu titlu general, trebuie sa ne invatam in tara asta sa impartim competente. Atata timp cat in tara asta exista un Comitet National care decide niste lucruri, atata timp cat autoritatilor locale li se dau niste atributii, haideti sa le respectam pe acelea.

Eu, ca autoritate locala in procesul de prevenire am niste atributii, in procesul de vaccinare am niste atributii. Mai departe, nu ma intrebati pe mine. Am deja suficiente atributii ca sa nu intru peste atributiile altora. Exista un ministru al Sanatatii, exista un Comitet National, exista niste specialisti la INSP. Eu, ca autoritate locala, ne subordonam acestor autoritati", a explica Dan.

Ministerul Sanatatii a transmis Comitetului pentru Situatii de Urgenta din Capitala ca nu este de acord cu relaxarea masurilor in Bucuresti, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu facand o recomandare in acest sens.

In urma cu cateva saptamani, inainte ca Vlad Voiculescu sa fie numit ministru al Sanatatii si era in carti pentru functia de viceprimar al Capitalei, Nicusor Dan era acuzat ca nu ii raspunde acestuia la telefon. Recent, actualul primar al Bucurestiului a declarat ca s-a intalnit cu Vlad Voiculescu de cel putin zece ori fata in fata, in perioada in care acesta era consilier general.

Autoritatile au decis sa ridice restrictiile in Capitala, incepand de luni, 25 ianuarie. Restaurantele, teatrele si salile de jocuri se vor deschide la o capacitate de 30%, a anuntat prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu. Primarul Capitalei a adaugat ca masurile de relaxare din Capitala sunt in vigoare "cu conditia ca indicele sa ramana sub 3, ceea ce este foarte probabil".

"Suntem intr-o situatia fericita in Bucuresti, am ajuns la o incidenta de 2,5. A fost la 7, va aduc aminte. Meritul le apartine bucurestenilor. Exista o hotarare de guvern pe 2021. La inceputul pandemiei, in martie-aprilie-mai, marja de aprecierea a Comitetului pentru Situatii de Urgenta era mai mare, in sensul ca comitetul putea sa decida daca inchide sau nu scoli sau restaurante.

In acest moment, avem o hotarare de Guvern 3/2021, care este din acea serie prin care se prelungeste starea de alerta. Aici lucrurile sunt extrem de clare. Daca indicele coboara sub 3, noi trebuie sa aplicam niste masuri clare. Noi am luat act de acesti indicatori si am actionat in consecinta. A fost o decizia formala din partea Comitetului.

In nicun caz nu trebuie sa ne relaxam, trebuie sa ne uitam ce se intampla in Europa, sa vedem ce s-a intamplat in Marea Britanie, in Irlanda, Spania, Portugalia si Franta. Suntem in continuare in acest razboi, nu o sa reusim sa ne vaccinam in ritmul in care am dori si atunci trebuie sa pastram in continuare aceste masuri pe care am reusit sa ni le autoimpunem: masca, distanta sociala si spalat pe maini", a explicat Nicusor Dan.