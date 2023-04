O situatie extrem de bizara se inregistreaza in administratia Capitalei si nimeni nu pare s-o sesizeze intrucat jocurile politice sunt cu mult mai ample, iar interesele financiare locale primeaza. Asa ca nu conteaza un conflict de interese in plus.

Ziuanews constată că Marian Bârgău, controversatul director general de la Administrația Străzilor din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti, este și consilier local la Primăria sectorului 1, ceea ce se afla intr-un mare conflict care ar trebui amendat de cei inditruiti. Numai ca "forța" de care da dovadă Clotilde Armand, pe care legea din România pare s-o protejeze de coniventa cu interesele factorului extern, il pune la adapost si pe Bârgău -"criminalul" Podului Ciurel (vezi foto) -, care s-a predat "cu arme si bagaje" in tabara "primăriței șobolanilor"!