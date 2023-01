Senatoarea PSD Gabriela Creţu: "Uniunea Europeană se sinucide și noi o dată cu ea!"

Senatoarea Gabriela Creţu a declarat, vineri, în cadrul Conferinţei Judeţene a PSD Vaslui că formaţiunea social-democrată trebuie să se mobilizeze şi să facă nu doar administraţie, ci şi politică la nivel înalt. Gabriela Creţu a subliniat necesitatea revigorării activităţii Institutului Social-Democrat „Ovidiu Şincai".

„Ca partid avem datoria să pregătim şi să susţinem cadrele noastre proprii, care cred în solidaritate, în egalitate, în dreptate, în pace. (...) Institutul Social-Democrat trebuie reînviat urgent. Avem mare nevoie de el ca să trimitem tinerii noştri acolo să înveţe politică, specialiştii de acolo să facă analize şi să ne ofere soluţii pentru probleme. Suntem mai buni decât aliaţii noştri la guvernare, e adevărat, dar suntem mai buni decât ei pentru că ei sunt sub nivelul mării în ceea ce priveşte capacitatea politică şi administrativă. Partidele mari nu sunt executante ale politicilor decise de alţii. Cu Băsescu şi Iohannis am ajuns un fel de ţară izolată şi un stat aproape falit. E bine să ne ocupăm de ce ne ocupăm de obicei, de salarii, de educaţie, de sănătate, de agricultură, de investiţii, dar trebuie să definim urgent soluţiile noastre în ceea ce priveşte politica externă şi politica europeană. În primul rând trebuie să întărim statul. El e singurul destul de puternic să se bată cu corporaţiile şi cu ambasadele. Trebuie să-i întărim capacitatea politică şi capacitatea administrativă, pentru că nu are suficient şi asta se vede", a afirmat social-democrata.

Ea a opinat, totodată, că România trebuie să-şi întărească poziţia în Europa şi a avertizat că Uniunea Europeană se îndreaptă într-o direcţie greşită. „Europa a luat-o într-o direcţie greşită. Uniunea se sinucide şi noi odată cu ea şi nu e soluţia să-i cântăm prohodul. Noi, ca partid mare, trebuie să construim o altă Europă şi ultimul lucru pe care trebuie să-l facem este să găsim soluţii pentru a instaura pacea în regiune. E plină presa de mari războinici, susţinători ai coaliţiilor de voinţă, care vor să trimită copiii noştri să se lupte pentru interesele altora. Noi nu trebuie să uităm un lucru: crizele şi războaiele sunt pornite de cei bogaţi şi plătite cu sângele şi cu sudoarea celor săraci şi, nu vă faceţi iluzii, noi suntem săracii în toată ipoteza asta. (...) Sper să fiu bine înţeleasă, pentru că partidele mari trebuie să facă politică mare", a mai spus senatoarea.