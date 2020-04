Social-democratii propun ca fiecare roman sa primeasca, de la stat, cate 30 de masti de protectie

Mai multi parlamentari PSD au intocmit un proiect de lege care prevede ca fiecare roman sa primeasca, din partea statului, cate 30 de masti de protectie. Acestea ar urma sa fie distribuite de autoritatile publice locale.

Potrivit proiectului initiat de PSD mastile de protectie vor fi acordate gratuit. "Prin prezenta lege se acorda gratuit un set de 30 masti de protectie pentru fiecare cetatean roman aflat pe teritoriul Romaniei pana la data de 15 mai 2020", se arata in proiectul depus joi. Potrivit documentului, in actualul context epidemiologic determinat de raspandirea noului coronavirus, "Ministerul Sanatatii prin Unifarm S.A. dispune achizitionarea de masti de protectie, conform standardelor europene in vigoare, preponderent de la producatori interni si din import".

Fondurile pentru acordarea mastilor ar urma sa fie asigurate de la bugetul de stat si din fondurile proprii ale companiei Unifarm. "Distributia mastilor se realizeaza de compania Unifarm S.A. prin Directiile de Sanatate Publica judetene si a Municipiului Bucuresti catre autoritatile publice locale. Autoritatile publice locale se vor asigura de distribuirea catre fiecare cetatean al setului de 30 masti de protectie in mod gratuit", se mai arata in proiectul de lege initiat, printre altii, de liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu.