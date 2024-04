Social-democratul Valentin Moraru și-a lansat candidatura la primaria orașului Amara

Valentin Moraru (PSD, in stanga in foto) și-a lansat candidatura la primaria orașului Amara alături de tatal sau, care acum 24 de ani se afla in aceeasi situatie:

"Pentru mine ziua de azi a fost una cu totul specială. O dată pentru că mi am depus candidatura la onoranta funcție de primar al orașului Amara și a doua oara pentru că alături de mine și de echipa PSD a fost și tatăl meu care, cu exact 24 de ani în urmă făcea la fel ca mine și care reușea sa facă lucruri care atunci păreau greu de realizat. Cred cu tărie că a venit momentul, ca după 8 ani de administrație subțire și esuată, să discutam serios despre viitorul orașului nostru și să facem tot ce se poate ca Amara să se întoarcă pe drumul bun pe care era acum 8 ani. Am o echipă de consilieri echilibrată dar și un program gândit în cele mai mici detalii pentru ca la sfârșitul celor 4 ani orasul Amara să se întoarcă acolo unde ii este locul, având, evident, în spatele nostru cel mai important partid din România."