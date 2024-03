Sondaj Sociopol în Vrancea: în pole position la Focșani stă actualul primar Misăilă (PSD) cu 37%, la CJ Vrancea cel mai bine cotat este candidatul PNL Dragoș Ciobotaru

Dintr-un recent sonaj executat de către Sociopol la comanda AUR în județul Vrancea reiese că la primăria municipiului Focșani cel mai bine cotat este actualul primar PSD Cristi Misăilă cu 37%, urmat de candidatul AUR Ionuț Nistoroiu (fiul fostului viceprimar al municipiului de pe Milcov) cu 18%, pe locul trei este candidatul PNL omul de afaceri Valentin Resmeriță cu 17%, pe patru Romeo Stoica FD cu 9%, pe cinci actuala viceprimăriță Alexandra Tătaru USR cu 6%, iar 13% sunt alegători nehotărâți/ sau nu votează.

La Consiliul Județean însă cel mai bine clasat este actualul primar al comunei Vizantea Dragoș Ciobotaru PNL cu 35%, urmat de candidatul AUR cu 15 % Georgel Badiu fost polițist și unchiul lui George Simion. Abia pe locul trei este clasat candidatul PSD actualul prefect Halici Nicușor cu 14%. Interesant este faptul că AUR are la intenție de vot 24-25% la CJ Vrancea iar Badiu este cu 9-10 procente sub scorul partidului. Sondajul are o marjă de eroare de +/- 3%. (M.G.G.)