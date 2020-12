Sorin Lavric, AUR, mesaj halucinant: "In patru ani vom disloca partidele din Parlament. Stim ca vom muri"

Sorin Lavric, presedintele Senatului partidului AUR, afirma ca membrii formatiunii politice vor disloca partidele din Parlament. El este scriitor, filosof, publicist, profesor universitar. A candidat pentru un post de parlamentar in Neamt, unde AUR a obtinut un scor mai bun decat USR-PLUS.

Lavric arata ce o sa faca AUR in viitoarea legislatura: "In patru ani vom disloca partidele din Parlament"; "Vom regasi gustul mistic de a fi crestini in umbra oricarei catapetesme din bisericile din tara"; "Vom aduce exaltarea de a fi parte dintr-un intreg numit Romania"; "Stim ca vom muri, iar gindul acesta ne da o tinuta"; "Noi vrem o Romanie sub spectrul lui Hristos"; "Avem patru ani in fata: meditati si rasturnati-va minile".

Anul trecut el a fost in centrul unui scandal, dupa ce a facut mai multe afirmatii considerate misogine. "Nici un barbat nu cauta in femeie desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea. Cine vrea filosofie nu o va gasi in capul femeii, dar in schimb va gasi cufundarea in athanorul labios", scrie Sorin Lavric in cartea lui, "Decoct de Femeie", publicata in 2019 la Editura Ideea Europeana. "Sunt trei imprejurari cand privelistea unei femei culmineaza in dezgust: cand isi face toaleta intima, cand isi probeaza hainele in oglinda si cand sta pe masa ginecologica", noteaza presedintele Senatului AUR. "Vopsirea unghiilor de la picioare e unul dintre oficiile cele mai absurde la care se poate preta femeia, un oficiu in care barbatul vede o stupiditate crasa", adauga Lavric.

"Le multumesc romanilor care ne-au votat. Orice alt cuvint de curtoazie ipocrita ar fi inutil. Pentru noi incepe un razboi ideologic al carui deznodamint va sta in inlaturarea actualei clase politice. In patru ani vom disloca partidele din Parlament. Vom schimba figurile, vom primeni limba, vom aduce bucuria de a fi romani. Vom regasi gustul mistic dea fi crestini in umbra oricarei catapetesme din bisericile din tara. Vom recapata caldura pe care ne-o da gindul de a fi una in virtutea apartenentei la un neam. Vom aduce exaltarea de a fi parte dintr-un intreg numit Romania. Vom intretine cu veneratie memoria detinutilor politici.

Mastile, lobby-rile, matrapazlicurile vor inceta.

Jocurile de culise vor intra in faliment. Am obosit sa ne prefacem ca luam in serios minciuna socialismului venit de la Bruxelles. Ne-am saturat sa ne uitam la rusi ca la indragitii nostri violatori care nu doar ne-au facut praf tara dupa razboi, dar care acum privesc cu jind la rupta noastra Basarabie. Ni s-a aplecat sa-i suportam pe agasantii masoreti marxisti, descinsi din mantaua Anei Pauker, acum travestiti in democrati fariseici, care ne tin lectii despre binefacerile corectitudinii politice. Nu mai putem sa inghitim in sec vazind cum aceiasi masoreti isi doresc sa-l vada pe Mircea Vulcanescu scos din spatiul public al culturii. Ne-a ajuns sa vedem cum Biserica, Hristos, confesiunile religioase sint puse la zid pe motiv de fundamentalism religios.

Mi-e atit de scirba de politica incat nu puteam sa nu intru in ea. Ii detest pe politicieni intr-atit de mult ca nu puteam sa nu le iau locul. AUR nu e un partid de marionete. Nu avem pe nimeni in spate. In patru ani, alaturi de George Simion, Claudiu Tarziu, Cristian David, Marius Lulea, Andrei Dirlau, Ovidiu Hurduzeu si inca o cohorta linga ei, vom sparge paradigma obedientei parlamentare.

Ii rog pe intelectualii de dreapta, adversari pina de curind in aceste alegeri, a caror deceptie dupa alegeri le-o inteleg, sa-si revina de pe urma socului si sa priveasca la viitor. Vreti o Dreapta unita care sa dreneze mlastina castei politice? Puteti sa iesiti din amaraciunea unei dezamagiri de moment spre a pune umarul la o renastere in spirit? Voi, Mihai Neamtu, Mircea Platon, Adrian Papahagi, Catalin Avramescu, Teodor Baconschi, Radu Paraschivescu, puteti fi linga noi, pentru binele Romaniei?

Voi, Pompiliu Diplan, Iulian Capsali, Razvan Codrescu, Razvan Bucuroiu si toti oamenii de dreapta, pe care va am la suflet fiindca sintem din aceeasi stirpe, puteti sa intrati intr-o miscare menita a schimba din temelii falanga politica? Tu, Victor Roncea, poti sa te dezbari de obsesii pentru a intelege ca Dreapta nu se cladeste pe diatriba sterila impotriva lui Liiceanu, Patapievici si Boia? Vreti concordie intru Hristos sau vreti discordie intru nimicul urii? Ce vreti? Sa fierbem la infinit in otravuri meschine, sau sa ridicam conditia de roman crestin la un prag de mare elevatie?

Asezati-va citeva minute in voi insiva: ce vreti? Noi nu vrem puterea, capatuiala sau gloria. Stim ca vom muri, iar gindul acesta ne da o tinuta. Noi vrem o Romanie sub spectrul lui Hristos. Daca vreti la fel, nu se poate sa nu ne intalnim. Avem patru ani in fata: meditati si rasturnati-va mintile. Ridicam Romania sau o prabusim pe spezele unor ambitii efemere? De murit, murim cu totii. Nu e pacat sa nu ne daruim Romaniei? Veniti sa inlocuim casta politica. Asa sa ne ajute Dumnezeu!"