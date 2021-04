Un liberal dator la prostituate numit în CNA

Dupa trei luni in care activitatea Consiliului National al Audiovizualului (CNA) a fost blocata din cauza ca au expirat mai multe mandate, comisiile de cultura din Parlament au validat luni, 26 aprilie, inlocuitorii propusi de catre Putere.

Printre cei patru candidati votati de catre comisiile de specialitate se regasesc nume controversate. Astfel, din partea guvernului a fost propus fostul deputat Ionel Palar, fost presedinte al PNL Bacau, cu patru mandate de deputat la activ. La alegerile locale din 2020, liberalul nu a mai prins un fotoliu in Parlament.

Printre cei patru candidati votati de catre comisiile de specialitate se regasesc nume controversate. Astfel, din partea guvernului a fost propus fostul deputat Ionel Palar, fost presedinte al PNL Bacau, cu patru mandate de deputat la activ. La alegerile locale din 2020, liberalul nu a mai prins un fotoliu in Parlament. In 2011, Palar a intrat in atentia presei dupa ce o investigatie DIICOT a dezvaluit ca liberalul a beneficiat de serviciile sexuale ale unor prostituate din reteaua Andreei Marta.

Ba mai mult, procurorii au precizat atunci ca Palar a ramas dator unei cliente, dupa ce a platit doar 250 de euro, in loc de 300, cat era stabilit. Conform CV-ului sau publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, Palar a obtinut diploma de licenta in marketing la Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacau, iar mai apoi a facut un master in „Management si legislatie in industrie, administratie si servicii" la Universitatea „Gheorghe Asachi" din Iasi.