Victor Ponta anunță demiterea lui Marcel Ciolacu: România are nevoie de un guvern legitim

Victor Ponta anunță demiterea lui Marcel Ciolacu din fruntea Guvernului României. Ponta și-a depus astăzi candidatura la alegerile prezidențiale, după ce s-a suspendat din PSD. Acesta a declarat că după 18 mai: România va avea un președinte legitim și are nevoie și de un guvern legitim.

Fostul premier şi fost preşedinte al PSD Victor Ponta şi-a anunţat, miercuri, candidatura ca independent la funcţia de preşedinte al României. El a susţinut că s-a "schimbat mult" faţă de cum era în urmă cu zece ani, afirmând că în acest deceniu a încercat să nu îi dezamăgească pe cei care l-au votat şi să îi "înţeleagă" pe cei care au votat împotriva sa la alegerile în care a fost învins de Klaus Iohannis. "Am căutat soluţia cea mai elegantă prin care să nu-i deranjez pe liderii PSD care au înţelegea lor cu PNL-ul, ştiu că e mare presiune din partea PNL să fiu dat afară, şi nu mai am calitatea de membru al PSD. Dacă din teamă sau din slugărnicie o să vrea să mă excludă, am mai fost o dată exclus din PSD", a declarat Ponta.

Ponta a declarat că lupta pentru România nu incetează odată cu eliminarea lui Georgescu din cursă. El mai spune, după decizia de marți a CCR, că „lupta pentru România și pentru români nu încetează niciodată. Vom invinge".

„Bunul Dumnezeu rânduiește pentru fiecare o cruce potrivită cu puterea lui de a rezista, nu pentru a se chinui, ci pentru a urca de pe cruce în cer. Lupta pentru România și pentru români nu încetează niciodată! Nu trebuie niciodată să abandonăm! Nu trebuie niciodată să deznădăjduim! În cele din urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom invinge", a scris pe Facebook Victor Ponta.

Reacția acestuia vine după ce Curtea Constituțională a României a respins marți cu unanimitate contestațiile la respingerea candidaturii lui Călin Georgescu.

