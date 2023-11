Amanda Zuaznabar-Torres cucereste prima medalie continentala de la debutul pentru Romania

Romania reuseste sa cucereasca medalia de bronz in prima zi a Campionatelor Europene de Tineret U23 de la Potsdam - Germania. Tot in cadrul aceleiasi competitii, tara noastra a reusit sa mai ocupe doua locuri cinci.

Judoka in cadrul categoriei -63 kg si legitimata la CS Rapid Bucuresti, a avut un parcurs foarte bun, reusind sa o invinga in meciul pentru medalia de bronz, in Golden Score, pe o alta sportiva a noastra, Ivanescu Florentina. In varsta de 22 de ani, sportiva de origine cubaneza se afla la prima intrecere continentala rezervata categoriei de varsta U23. Aceasta a reusit sa le invinga anterior pe Katarina Cristo (Croatia) si Alessia Corraro (Belgia) ca mai apoi sa piarda semifinala in fata Aitanei Fernandez din Spania.

Romania a obtinut doua locuri cinci prin judoka Alexandru Matei -60 kg, care a pierdut bronzul in fata azerului Mahammad Musayev si Florentina Ivanescu -63 kg. Au mai luptat astazi Hagianu Giorgia -48 kg, Catana Luciana -52 kg, Tolea Vanessa si Jamez Romero Yudelsis, ambele la -57 kg.

La Campionatul European U23 din Potsdam - Germania participa 310 judoka reprezentand 37 de tari, aici incluzand si echipa refugiatilor (IJF Refugee Team).