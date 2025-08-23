Misiunea Dart: NASA a lovit intenționat un asteroid cu potențiale riscuri pentru Pământ

În septembrie 2022, NASA a marcat un moment istoric în „protejarea planetei" prin lansarea misiunii Dart (Double Asteroid Redirection Test). Această operațiune a avut ca scop testarea capacității noastre de a devia un asteroid care ar putea amenința Pământul, folosind strategii de deviere. Inițiativa a făcut senzație în întreaga lume și ridică întrebări importante cu privire la pregătirea oamenilor în fața pericolelor venite din spațiu.

La 26 septembrie 2022, sonda Dart a intrat în coliziune cu asteroidul Dimorphos, satelitul lui Didymos. Ideea era de a-i modifica traiectoria pentru a demonstra că se poate interveni asupra traiectoriei obiectelor celeste potențial periculoase. Coliziunea a generat un nor de resturi, propulsând fragmente la peste cincizeci de metri pe secundă. Printre aceste resturi, unele blocuri măsoară până la patru metri. În trecere, perioada orbitală a lui Dimorphos a scăzut, de la aproape 12 ore la 11 ore și jumătate - o variație surprinzătoare de treizeci și trei de minute, care a depășit cu mult așteptările specialiștilor, scrie Armees.

Dincolo de succesul tehnic, efectele fizice asupra lui Dimorphos sunt vizibile. În timp ce inițial era destul de rotund, asteroidul prezintă astăzi un relief denivelat, cu zone adâncite, pierzându-și astfel forma sferică. Un studiu publicat în The Planetary Science Journal arată că rocile proiectate în timpul coliziunii se comportă diferit față de ceea ce se prevăzuse. De fapt, aceste fragmente au o cantitate de mișcare de trei ori mai mare decât estimările inițiale. Cercetătorii au identificat 104 roci cu dimensiuni cuprinse între 20 de centimetri și 3,6 metri. Acestea s-au dispus în două formațiuni distincte: un grup dens și rapid în sud și un altul mai dispersat și mai lent în nord-est.

Aceste observații pun sub semnul întrebării modelele fizice obișnuite utilizate pentru a anticipa comportamentul deșeurilor spațiale în timpul coliziunilor similare. Tony Farnham, de la Universitatea din Maryland, explică faptul că „acest factor suplimentar modifică principiile fizice care trebuie luate în considerare atunci când se planifică acest tip de misiune", sugerând că ar putea fi în joc un mecanism încă puțin înțeles.

În plus, traiectoriile incerte ale fragmentelor ridică îngrijorări cu privire la riscurile de impact asupra Pământului și Marte. Simulările efectuate în august 2024 indică faptul că unele resturi ar putea să se apropie periculos de planeta noastră în aproximativ trei decenii, în timp ce altele ar putea lovi planeta Marte în aproximativ 6.000 de ani.

Pentru a clarifica aceste zone obscure, ESA, agenția spațială europeană, așteaptă cu nerăbdare misiunea Hera. Prevăzută să ajungă pe Dimorphos la sfârșitul anului 2026, această sondă va colecta date esențiale pentru a aprofunda cunoștințele noastre despre consecințele coliziunii lui Dart. Aceste informații vor contribui nu numai la perfecționarea înțelegerii noastre actuale, ci și la pregătirea unor misiuni de apărare planetară și mai performante.

„Importanța rezultatelor obținute cu Dart și Hera se bazează pe capacitatea lor de a regândi modul în care abordăm amenințările provenite din univers. Oferindu-ne o perspectivă inedită asupra comportamentului imprevizibil al deșeurilor spațiale, aceste misiuni reprezintă o oportunitate unică de a ne revizui strategiile de protejare a Pământului împotriva riscurilor provenite din cosmos", potivit sursei citate.