Noul Cod Rutier 2025: Se schimba "regula celor 10 km/h" si primesc amenzi drastice cei care incurca circulatia

Noul Cod Rutier 2025 aduce reguli mai stricte pentru șoferii din România, în special pentru cei care apasă prea tare pedala de accelerație. Una dintre cele mai importante schimbări privește marja de toleranță la depășirea vitezei legale, un aspect despre care mulți șoferi nu cunosc încă detaliile. Dacă până acum șoferii aveau o marjă de toleranță de 10 km/h peste limita legală fără să fie sancționați, noul Cod Rutier reduce această limită la doar 5 km/h.

Decizia a fost luată în urma modernizării sistemelor radar, acestea având acum o acuratețe sporită și o eroare mult diminuată. "Este o schimbare importantă, mai ales pentru cei care obișnuiau să considere 10 km/h o 'zonă sigură'", spun specialiștii în legislație rutieră. Măsura are ca scop principal reducerea accidentelor și sporirea siguranței în trafic.

Sancțiunile riscate de șoferii care depășesc acestă limită:

10-20 km/h peste limită: 2-3 puncte amendă (404-606 lei) + 2 puncte de penalizare

21-30 km/h peste limită: 4-5 puncte amendă (808-1.010 lei) + 3 puncte de penalizare

31-40 km/h peste limită: 6-8 puncte amendă (1.212-1.616 lei) + 4 puncte de penalizare

41-50 km/h peste limită: 9-20 puncte amendă (1.818-4.040 lei) + 6 puncte de penalizare

peste 50 km/h: 9-20 puncte amendă (1.818-4.040 lei) + suspendarea permisului pentru 90 de zile

Codul Rutier 2025 pedepsește și șoferii prea lenți. Dacă circulă cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă impusă, aceștia riscă amenzi între 405 și 607 lei.