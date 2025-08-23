Misterioasa „barcă a lui Iisus", descoperită în Marea Galileei, asociată cu relatările biblice despre miracolul mersului pe apă
O ambarcațiune din lemn descoperită în Marea Galileii ar putea oferi o legătură tangibilă cu unul dintre cele mai faimoase miracole ale lui Isus relatate în Biblie, episodul în care Iisus ar fi umblat pe apă. Supranumită „Corabia lui Isus", vasul din scânduri de cedru datează din secolul I, coincizând cu epoca lui Hristos.
Expertul în arheologie biblică Danny Herman a declarat pentru Daily Mail: „Este o barcă veche de 2.000 de ani din Marea Galileii, tipul menționat în Evanghelii și cu o capacitate de aproximativ 12 persoane." Vasul a fost identificat în 1986, în timpul unei secete severe care a scăzut nivelul apei în apropiere de localitatea Magdala. Cei care au făcut descoperirea - frații Moshe și Yuval Lufan, arheologi amatori din Kibuțul Ginosar - au observat cu ajutorul unui detector de metale câteva cuie de fier în nămolul lacului. Săpăturile ulterioare au scos la iveală o structură ovală din lemn, conservată timp de aproximativ 2.000 de ani în straturile anaerobe de sedimente.
Analizele cu carbon radioactiv au confirmat că barca datează din perioada romană, fiind construită, cel mai probabil, între sfârșitul secolului I î.Hr. și începutul secolului I d.Hr. - perioada în care, potrivit tradiției creștine, a trăit Iisus din Nazaret. Forma plată a bărcii, adecvată pentru pescuitul în apele puțin adânci ale lacului, și reparațiile efectuate cu esențe lemnoase locale indică faptul că a fost folosită de pescari săraci, ceea ce corespunde profilului social al ucenicilor lui Iisus descriși în Evanghelii.
Un vas de gătit și o lampă cu ulei descoperite în apropierea bărcii sugerează că aceasta a fost utilizată pentru călătorii de noapte - un detaliu care reflectă contextul descris în pasajele biblice în care Iisus calmează o furtună pe mare sau merge pe apă spre ucenici. „Nu putem afirma cu certitudine că Iisus a fost vreodată în această barcă, dar putem spune că este exact tipul de ambarcațiune descris în Evanghelii", a declarat pentru Daily Mail expertul în arheologie biblică Danny Herman.
Relatarea despre Iisus mergând pe apă este menționată în Evangheliile după Matei, Marcu și Ioan. Conform textelor, după hrănirea celor 5.000 de oameni, Iisus i-a trimis pe ucenici cu o barcă peste Marea Galileii. O furtună s-a abătut asupra lor, iar Iisus a venit către ei mergând pe apă, spunând: „Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți".
Interesant este faptul că zona în care barca a fost găsită - Ginosar - corespunde geografic cu locul în care, potrivit textelor biblice, ucenicii ar fi debarcat după episodul miraculos. „Aproape exact acolo unde au ajuns - la Gennesaret, numele antic al Ginosarului - a fost găsită barca", a mai spus Herman.
Descoperirea a fost o cursă contra-cronometru. Seceta din 1986 a expus fundul lacului, dar odată cu revenirea ploilor, nivelul apei a început să crească din nou. În decurs de 12 zile și nopți, echipe de la Kițuțul Ginosar, Autoritatea pentru Antichități din Israel și voluntari au lucrat neîntrerupt pentru a extrage barca fără a o deteriora. Structura din lemn era extrem de fragilă, iar la contactul cu aerul a început să se degradeze rapid.
Pentru a o conserva, specialiștii au învelit ambarcațiunea într-un strat protector de fibră de sticlă și spumă, transportând-o pe apă până la adăpost. Ulterior, procesul de conservare a durat 16 ani, timp în care nămolul a fost înlocuit cu o soluție transparentă care a stabilizat lemnul și a permis expunerea publică a piesei. Din anul 2000, barca este expusă la Muzeul Yigal Allon din Ginosar, atrăgând numeroși vizitatori, printre care pelerini creștini și pasionați de istorie.
„Este mai mult decât un artefact arheologic - este un simbol care se leagă de cele mai cunoscute relatări ale lui Iisus pe acest lac", a conchis Herman. „Chiar dacă nu putem spune că este exact barca folosită de el, cu siguranță este una identică cu cele utilizate în acea vreme."
