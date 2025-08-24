De ce se împușcau soldații ruși între ei. Scandal uriaș de corupție în armata lui Putin
Postat la: 24.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un scandal de proporții a zguduit armata rusă după ce locotenent-colonelul Konstantin Frolov, cunoscut sub porecla „Călăul" și prezentat de presa de stat drept unul dintre cei mai eficienți lunetiști ai Rusiei, a fost demascat pentru fraudă și corupție.
Potrivit unei anchete publicate de Kommersant, Frolov și colonelul Artem Gorodilov au pus la punct o schemă prin care 35 de militari din Brigada 83 de Asalt Aerian Gărzi își provocau intenționat răni pentru a obține compensații financiare și distincții militare. Prejudiciul estimat: peste 200 de milioane de ruble (aproximativ 2,5 milioane de dolari). Frolov, tată a trei copii, pretindea că a fost rănit de șapte ori în luptă, iar presa de stat îl prezenta ca pe un „erou excepțional" care refuza concediul medical pentru a se întoarce pe front.
În realitate, rănile erau provocate de camarazi, cu grijă să nu-i pună viața în pericol. Anchetatorii au descoperit că militarii se împușcau între ei pentru a obține certificate medicale false, indemnizații de război și chiar medalii pentru curaj. Inițial, Frolov a negat acuzațiile, dar în cele din urmă și-a recunoscut faptele și a oferit numele a peste 30 de complici. Pe lângă fraudă, el este acuzat și de luare de mită și deținere ilegală de arme și explozibili. Toate distincțiile i-au fost retrase, iar cazul său urmează să fie judecat de tribunalul militar din garnizoana Lugansk, unde ar fi comis o parte dintre infracțiuni.
