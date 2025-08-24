Ambasadorul Muraru a fost convocat la Departamentul de Stat pentru a co(n)semna costituirea Comisiei Rogatorii
Recent, foarte recent Departamentul de Stat, cu oameni din ambasada SUA, inclusiv cu inteligence-ul CIA plus FBI, au descins direct la AEP!
Mai înainte cu 24 de ore de acest eveniment ambasadorul nostru la Marele Licurici pe nume Muraru a fost chemat la Departamentul de Stat, spune el "pentru colaborare pe multiple planuri". Surse diplomatice au confirmat pe surse, că ambasadorul a fost chemat pentru a co(n)semna constituirea unei Comisii Rogatorii prin care se vrea audirea și mai apoi extrădarea unor înalți oficiali români implicați în anularea alegerilor din 6 dec 2024. În USA vor fi puși sub acuzare Antony Blinken, adjunctul său James O"Brian și fostul ambasador Katalin Kavalec. La noi vor fi anchetați Iohannis, Ciolacu, Enache (CCR) și alții.
Astfel Trump lovește deodată doi mari iepuri: pe de o parte membrii de seamă ai administrației Biden și pe de alta slugile lor de la București. Aceștia din urmă ca să demnostreze întregii lumi libere că USA nu face nici un fel de rabat de la normele democrației adevărate.
Toată nebunia anulării alegerilor poate fi ștearsă cu buretele și că este posibila revenirea la turul doi numai și numai dacă serviciile își fac treaba și că acest lucru se va face numai dacă vine ordin din SUA, ca urmare a preluării puterii de Trump și Republicani.
Mulți f mulți, inclusiv suveraniștii, au strâmbat din nas.
Am precizat deasemenea, că toată campania de imagine declanșată pentru Mucușor arată că Sistemului îi tremură chiloții deoarece are semne horror pentru EL, că e posibil sa avem iar alegeri prezidențiale. (Vezi ieșirea neanuțată de doamnei Scîntei). De-asta e Mucușor în campanie electorală acum, cu o armată de specialiști în PR, videofotografi, de-asta e cu țuică și slănină într-o poză idilica de ortodox cu "copchilașii" de mână, în rucsac, în brațe și musai, pe la mănăstiri! Dar cu dispozitiv de urmărire la gât , precum bracii germani.
Dealtfel mențiunile la SUA, Lincoln, Gabbard, infierarea publică a lui Biden și Macron și laudele aduse indirect lui Trump, arată că un lucru clar, lui Georgescu i s-a promis iar sprijin american!
Se conturează tot mai clar faptul că întâlnirea din Alaska a lui Trump și Putin a dezlegat herghelia de la gard. Și asta se vede din declarațiile lui Georgescu care spune foarte apăsat care va fi soarta României și că apare la orizont o șansă imensă.
Se vede tot mai clar la orizont că liderii care nu au susținere populară devin neinteresanți și eliminați din discuțiile la nivel înalt, fiind nesemnificativi. Vedem ca exact asta se întâmplă, procesul fiind accentuat de faptul ca Mucușor este doar o interfață pentru Macron și Ursula.
Iar acum Trump are nevoie de România într-un mod care să o aducă alături de Polonia.
Politicile UE legate de Rusia implică direct România, iar noi avem cea mai mare graniță cu Ukraina. Trump vrea pace cu Rusia. O Românie condusă acum de oameni care sunt împotriva războiului îi convine de minune administrației Trump. Polonia este deja în portofoliul săi, polonezii fiind conduși de suveraniști, se înarmeaza dar nu au chef de război și nici Ukraina nu vor sa o mai susțină. A mai rămas România.
Doar că România pro-europeană îi strică planurile de pacificator lui Trump!
Dar ultima declarație a lui Rubio, făcută prin intermediul postării ambasadei SUA la București aduce o clarificare atât de necesară:
„Președintele urăște războiul. Îl consideră o risipă de bani și de vieți omenești și a făcut din instaurarea păcii o prioritate."
Marian Gârleanu
"Art 200 Comisia rogatorie | Codul de Procedură Penală
(1) Când un organ de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are posibilitatea să asculte un martor, să facă o cercetare la faţa locului, să procedeze la ridicarea unor obiecte sau să efectueze orice alt act procedural, se poate adresa unui alt organ de urmărire penală ori unei alte instanţe, care are posibilitatea să le efectueze.
(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea măsurilor preventive, încuviinţarea de probatorii, precum şi dispunerea celorlalte acte procesuale sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul comisiei rogatorii.
(3) Comisia rogatorie se poate adresa numai unui organ sau unei instanţe egale în grad.
(4) Ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus comisia rogatorie trebuie să conţină toate lămuririle referitoare la îndeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar în cazul când urmează să fie ascultată o persoană, se vor arăta şi întrebările ce trebuie să i se pună. "
-
