Știința sparge intimitaatea cea mai profundă: cercetătorii reușesc să citească gândurile. Apar controverse morale și legat de contolul populatiei

Oamenii de știință au făcut un progres remarcabil în direcția decodării gândurilor. Un computer conectat la electrozi implantați în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci și pe cele doar gândite, fără intenția de a fi spuse. Descoperirea ar putea transforma comunicarea pentru persoanele cu dizabilități de vorbire, dar ridică întrebări serioase despre confidențialitatea minții umane.

De decenii întregi, cercetătorii încearcă să redea vocea celor care și-au pierdut capacitatea de a vorbi, cum sunt pacienții cu scleroză laterală amiotrofică (SLA) sau victimele unui AVC. Ideea este simplă: dacă mușchii nu mai pot produce vorbirea, poate fi creierul „citit" direct, iar gândurile transformate în cuvinte? În studiul publicat joi în revista Cell, în cadrul proiectului BrainGate2 de la UC Davis Health, cercetătorii au implantat electrozi minusculi în cortexul motor al unor voluntari - zona care trimite comenzi către mușchii vorbirii. Conectat la un computer, sistemul a înregistrat semnalele electrice și, cu ajutorul inteligenței artificiale, a învățat să recunoască aproape 6.000 de cuvinte cu o acuratețe de peste 97%, sintetizându-le cu vocea pacientului.

Noutatea studiului este că sistemul poate „ghici" corect și cuvinte doar gândite. „Imaginarea unui cuvânt a produs un tipar similar, dar mai slab", explică echipa condusă de dr. Erin Kunz, de la Universitatea Stanford. După antrenament, computerul a reușit să decodeze propoziții întregi gândite, nu doar cuvinte izolate. Această funcție ar putea fi extrem de utilă pentru pacienții care obosesc vorbind, dar ridică problema intimității mentale. Într-un experiment, computerul a detectat cuvinte corespunzătoare unor numere în timp ce participanții numărau în gând forme colorate. „Ar putea fi nevoie de măsuri pentru a decoda doar vorbirea intenționată", avertizează Kunz.

Pentru a proteja intimitatea, cercetătorii au testat activarea sistemului doar după o „parolă mentală" - fraza neobișnuită Chitty Chitty Bang Bang. Un participant a activat sistemul cu o acuratețe de 98,75%, garantând controlul asupra momentului în care gândurile sunt decodate. Christian Herff, neurocercetător la Universitatea Maastricht, spune pentru New York Times că acest rezultat „depășește partea pur tehnologică și face lumină asupra misterului limbajului".

Totuși, unii specialiști rămân sceptici că un implant ar putea surprinde mare parte din gândurile spontane, care rareori sunt fraze bine structurate. În prezent, acuratețea nu permite conversații fluente în timp real, dar cercetătorii sunt optimiști că tehnologia va evolua. Pentru pacienții care nu își pot folosi vocea, acest progres ar putea fi revoluționar. Însă, avertizează autorii studiului, este esențial ca dezvoltarea să fie însoțită de reglementări stricte pentru protejarea confidențialității gândurilor.