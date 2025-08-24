Avertismentul geologilor: Terra va avea parte de a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor

În ultimele decenii, cercetările geologice au arătat că marile extincții în masă ale istoriei Pământului nu au fost provocate, în majoritatea cazurilor, de impacturi cu asteroizi, ci de erupții vulcanice uriașe, care au eliberat cantități colosale de dioxid de carbon în atmosferă și oceane.

Au trecut peste 60 de milioane de ani de la ultima catastrofă de acest tip, dar oamenii ar putea împinge planeta către un scenariu comparabil. Dacă echilibrul carbonului din natură este perturbat ireversibil, sistemul planetar ar putea fi dat peste cap pentru sute de mii sau chiar milioane de ani. Depășirea capacității biosferei de a recicla carbonul ar transforma încălzirea globală într-un fenomen mult mai grav - o extincție în masă.

Astfel de evenimente nu sunt comparabile cu pandemii precum Covid-19, care afectează limitat specii izolate, sau cu epoci glaciare ce reduc vegetația și schimbă climatul. Nici măcar erupția unui supervulcan precum Yellowstone, capabilă să distrugă agricultura modernă, nu ar avea impactul necesar pentru a extermina 75% din speciile de pe planetă - pragul care definește o extincție în masă. De-a lungul evoluției vieții, asemenea catastrofe au avut loc de numai cinci ori, la intervale de 50-100 de milioane de ani. Cea mai recentă, extincția Cretacic-Paleogen (K-Pg), a avut loc acum 66 de milioane de ani și a dus la dispariția dinozaurilor.

În comparație cu marile extincții, efectele negative asupra biodiversității planetei produse de activitatea umană sunt mult mai mici. Dacă trendul continuă, însă, o extincție în masă minoră s-ar putea transforma în a șasea mare extincție și ar putea avea loc chiar în mai puțin de trei secole de acum. În cel mai bun caz, vor mai trece 10.000 de ani sau mai mult până când viața pe Pământ va ajunge din nou într-un punct critic. Cu 300 de milioane de ani în urmă, planeta a pierdut controlul asupra ciclului carbonului în natură în repetate rânduri și a trecut printr-o perioadă de 90 de milioane de ani de extincții în masă consecutive, inclusiv două dintre cele mai mari catastrofe din toate timpurile - ambele provocate de eliberarea unor cantități enorme de CO2 în atmosferă.