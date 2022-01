Australia i-a anulat viza jucătoarei Renata Voracova - Cehoaica, plasată în același hotel cu Novak Djokovic

​Forțele de Frontieră australiene au anulat viza jucătoarei de tenis Renata Voracova. Sportiva din Cehia a fost plasată în același hotel pentru imigranți cu liderul mondial Novak Djokovic, a anunțat, vineri, ABC News.

Voracova a fost reținută ieri de autoritățile australiene și dusă la Park Hotel, o unitate de carantină din Melbourne. Sportiva a jucat deja într-un turneu de pregătire pentru Australian Open: a pierdut în primul tur al probei de dublu din cadrul Melbourne Summer Set 2. O sursă guvernamentală familiarizată cu acest caz a confirmat că Voracova a fost informată că trebuie să părăsească în curând țara, dar încă nu este clar dacă aceasta intenționează să conteste decizia.

Voracova a intrat luna trecută în Australia cu o scutire de vaccin acordată de Tennis Australia, pe motiv că a fost infectată cu Covid-19 în ultimele şase luni. Acesta a fost şi motivul invocat de Novak Djokovic. Diplomații cehi au intrat deja în contact cu jucătoarea în vârstă de 38 de ani, dar ambasada Cehiei din Canberra nu a făcut încă niciun comentariu public.

Karen Andrews, ministrul de Interne al Australiei, a anunţat, vineri, că sunt anchetate vizele mai multor sportivi străini, în contextul problemelor pe care le are în această perioadă Novak Djokovic (căruia i-a fost interzisă joi intrarea în țară pentru a-și apăra titlul la Australian Open), relatează BBC şi The Guardian. "Avem informaţii care indică faptul că există unele persoane aici acum care nu au întrunit condiţiile de intrare în ţară şi trebuie să anchetăm asta" - Karen Andrews pentru Nine Network.

Ministrul nu a precizat câţi sportivi sunt anchetaţi şi a menţionat că orice persoană care pătrunde în Australia trebuie să prezinte dovada vaccinării sau dovada că există motive medicale pentru nevaccinare. "Ştiu că există multe discuţii despre viză. Viza, din câte înţeleg, nu reprezintă problema, este vorba aici de cerinţele pentru intrare. Poliţia de frontieră a spus clar că Djokovic nu a putut întruni condiţia de a prezenta dovada necesară pentru a pătrunde în Australia".

De asemenea, Karen Andrews a afirmat că sportivul este liber să părăsească ţara oricând doreşte: "Djokovic nu este ţinut captiv în Australia. El este liber să plece oricând doreşte". Liderul mondial a sosit la Melbourne cu un zbor Emirates de la Dubai, miercuri, la scurt timp după ora 23:00 (ora locală). El a fost ţinut în aeroport peste opt ore. După ce ce i-a fost anulată viza, sârbul a fost transferat la un hotel de carantină din Melbourne, până când va putea părăsi ţara. El a făcut apel şi acesta va fi judecat luni.