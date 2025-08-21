Ce mai mare controversă a momentului: Apa de ploaie se taxează legal după cum explică ANRSC. Românii sustin ca este un abuz și ca ploaia nu ajunge in canal de la ei

Tariful pentru serviciul de canalizare se fundamentează pe baza costurilor tuturor activităţilor aferente acestui serviciu, prin raportare la cantitatea totală de apă uzată procesată, inclusiv apă meteorică, fapt pentru care apa pluvială se facturează la acelaşi tarif cu apele uzate menajere.

Procedura este clarificată de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), după ce în spaţiul public au fost formulate recent o serie de opinii şi interpretări juridice referitoare la legalitatea şi modul de calcul al aşa-numitei "taxe pe apa de ploaie" (respectiv serviciul de canalizare pentru apa meteorică), afirmându-se că ar exista elemente de nelegalitate - sau cel puţin de lipsă de fundament legal - în perceperea acestei taxe de către operatorii regionali de apă şi canalizare.

ANRSC arată însă că, prin serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se înţelege, conform art. 3 Iit.a) din Legea nr. 241/2006, totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia, iar activitatea de evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor este, potrivit art. 3 lit. c) din lege, o activitate distinctă ce face parte din serviciul de canalizare şi a cărei contravaloare se suportă de toţi utilizatorii, persoane fizice şi juridice, din unitatea administrativ-teritorială. Pentru finanţarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 stabilesc următoarele:

Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionarii şi exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

Totodată, potrivit art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice; c) asigurarea egalităţii de tratament al serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice de interes general; d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor fumizarii/prestării serviciilor.

Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. j) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sá încheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea şi epurarea apelor pluviale de pe domeniul public şi privat al localităţii.

De asemenea, dispoziţiile art. 31 alin. (9) şi (12) din Legea nr. 241/2006 stabilesc următoarele:

(9) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaborează de către operator, prin corelarea obligaţiilor prevăzute la alin. (7) şi (8) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz.

(12) Convenţiile individuale vor cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată, în condominiu, a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz.

ANRSC arată totodată că tariful pentru serviciul de canalizare se fundamentează pe baza costurilor tuturor activităţilor aferente acestui serviciu, prin raportare la cantitatea totală de apă uzată procesată, inclusiv apă meteorică, fapt pentru care apa pluvială se facturează la acelaşi tarif cu apele uzate menajere. Prestarea serviciului de canalizare, inclusiv a activităţilor sale componente, precum şi contractarea acestuia cu utilizatorii trebuie sä se realizeze cu respectarea dispoziţiilor legate mai sus amintite şi cu respectarea legislaţiei terţiare adoptate de ANRSC în executarea legii, respectiv a Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 şi a Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007, prin care sunt stabilite raporturile dintre operator şi utilizatori prin corelare la obligaţia acestuia de a asigura preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare

În funcţie de situaţiile existente în unităţile administrativ-teritoriale, autorităţile administraţiei publice locale au posibilitatea să- aprobe unul din cele două moduri de determinare a cantităţilor de apă meteorice preluate în reţeaua de canalizare, specificate la art. 215 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, respectiv:

Regula generală, specificată la alin. (1) al acestui articol, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1: 2006.

Norme locale specifice sau formule de calcul analitic, conform prevederilor alin. (2), aprobate de autorităţile administraţiei publice locale şi evidenţiate în regulamentul serviciului.

Prevederi similare privind aplicarea oricărei variante de calcul de mai sus se regăsesc în Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007, Ia Capitolul V: „Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua de canalizare", Art. 11, aliniat 3: „Stabilirea cantităţii de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare se determine prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi. Se explică astfel că taxa este perfect legală, clar reglementată de peste 20 de ani, fiind în acelaşi timp şi un tarif aplicat la nivel european.