După Gaza urmează Cisiordania - Israelul distruge ideea unui viitor stat palestinian
Postat la: 21.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Israelul a dat aprobarea finală pentru un proiect controversat de colonizare în Cisiordania, care ar diviza teritoriul în două și despre care palestinienii și organizațiile pentru drepturile omului afirmă că ar putea distruge planurile pentru un viitor stat palestinian.
Dezvoltarea coloniei în zona E1, un teren deschis situat la est de Ierusalim, este luată în considerare de mai bine de două decenii, dar fusese înghețată din cauza presiunilor exercitate de Statele Unite în timpul administrațiilor anterioare. Miercuri, proiectul a primit aprobarea finală din partea Comitetului de Planificare și Construcții, după ce ultimele petiții împotriva sa au fost respinse pe 6 august.
Dacă procesul avansează rapid, lucrările de infrastructură ar putea începe în câteva luni, iar construcția locuințelor ar putea debuta într-un an. Planul include aproximativ 3.500 de apartamente pentru extinderea coloniei Maale Adumim, a declarat ministrul de finanțe de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, într-o conferință de presă organizată la fața locului. Smotrich a prezentat aprobarea drept un răspuns la țările occidentale care și-au anunțat în ultimele săptămâni intenția de a recunoaște un stat palestinian.
„Această realitate îngroapă în sfârșit ideea unui stat palestinian, pentru că nu există nimic de recunoscut și nimeni de recunoscut", a declarat Smotrich reporterilor. „Oricine în lume încearcă astăzi să recunoască un stat palestinian va primi un răspuns din partea noastră pe teren." Localizarea zonei E1 este semnificativă pentru că reprezintă una dintre ultimele legături geografice între Ramallah, în nordul Cisiordaniei, și Betleem, în sud.
Peace Now, o organizație care monitorizează expansiunea coloniilor din Cisiordania, a numit proiectul E1 „mortuar pentru viitorul Israelului și pentru orice șansă de a obține o soluție pașnică a celor două state", „garantând încă mulți ani de vărsare de sânge".Şeful diplomaţiei iordaniene, în vizită la Moscova, acuză Israelul că "ucide perspectivele de pace" în regiune
Şeful diplomaţiei iordaniene, Ayman Safadi, aflat în vizită oficială în Rusia, a acuzat miercuri Israelul că "ucide perspectivele păcii" în regiune, în condiţiile în care guvernul israelian a dat undă verde pentru ocuparea oraşului Gaza. "Vedem că guvernul israelian nu doar ucide palestinieni şi ucide perspectivele de pace din regiune, ci de asemenea extinde conflictul în Liban şi în Siria", a declarat Safadi în timpul unei întrevederi cu omologul său rus Serghei Lavrov la Moscova.
El a denunţat "o realitate complet inumană creată în Gaza prin agresiunea israeliană", anunţând că doreşte să evoce cu Lavrov "eforturile menite să pună capăt masacrelor şi foametei". "Pacea este un obiectiv strategic pentru noi toţi. Este singura cale spre stabilitate în regiune", a subliniat ministrul iordanian al afacerilor externe. Chiar dacă Iordania nu se învecinează cu Fâşia Gaza, ea se numără printre ţările regiunii afectate de conflictul dintre Israel şi Hamas, declanşat de atacul fără precedent al grupării islamiste palestiniene în Israel pe 7 octombrie 2023.
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a ordonat miercuri rechemarea a 60.000 de rezervişti după ce a dat undă verde ocupării oraşului Gaza, în plină mediere în vederea unui armistiţiu în teritoriul palestinian şi a eliberării ostaticilor israelieni. De la începutul războiului, Israelul ţine sub asediu în Gaza peste două milioane de palestinieni ameninţaţi cu foametea, potrivit ONU, acuzaţii respinse de Israel.
Atacul din 7 octombrie 2023 a dus la moartea de partea israeliană a 1.219 de oameni, majoritatea civili, potrivit unei numărători a AFP realizate pe baza datelor oficiale. Ofensiva de represalii israeliene s-a soldat cu cel puţin 62.064 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii din guvernul condus de Hamas, date considerate fiabile de ONU.
