Ca sa protejeze nume grele din dosar, cazul Epstein e ținut sub cheie: Un judecător federal respinge cererea lui Donald Trump cu privire la publicarea documentelor

Un judecător federal american a respins miercuri cererea guvernului lui Donald Trump de a ridica secretul judiciar asupra documentelor referitoare la finanţistul şi delincventul sexual Jeffrey Epstein. Judecătorul Richard Berman a considerat că guvernul nu a demonstrat că există circumstanţe speciale care să justifice divulgarea documentelor provenite de la marele juriu, care sunt în mod normal păstrate secrete.

Sub presiunea unei părţi a taberei sale MAGA, care îl acuză că vrea să muşamalizeze acest caz jenant, Donald Trump a cerut în iulie publicarea mărturiilor „relevante" din procedura judiciară care l-a avut în centru pe Jeffrey Epstein, decedat în 2019 înainte de a avea loc procesul său pentru trafic sexual de minore. Moartea acestui prieten al vedetelor şi al celor puternici, găsit spânzurat în celula sa din New York, alimentează numeroase teorii neconfirmate potrivit cărora ar fi fost asasinat pentru a împiedica dezvăluiri ce implicau personalităţi de prim rang.

Judecătorul Berman a remarcat că guvernul deţine, la rândul său, o multitudine de documente legate de cazul Epstein. Administraţia Trump promisese că le va publica, înainte de a renunţa la această intenţie în iulie, după ce Departamentul Justiţiei şi poliţia federală, FBI, au stabilit că finanţistul s-a sinucis şi că nu există dovezi ale existenţei unei liste secrete de clienţi sau a şantajului asupra anumitor personalităţi.

„Cele 100.000 de pagini de dosare şi documente despre Epstein deţinute de guvern depăşesc cu mult cele aproximativ 70 de pagini ale marelui juriu", a declarat judecătorul, referindu-se la grupul de cetăţeni învestit cu puteri de anchetatori care a intervenit în cursul procedurii judiciare pentru a decide dacă trebuie pus sub acuzare. „Guvernul este cel mai în măsură să procedeze la divulgarea completă către public a dosarului Epstein", a declarat judecătorul, considerând că cererea administraţiei de a publica mărturiile culese de marele juriu „pare să constituie o «diversiune»".

Judecătorul a subliniat, de asemenea, că ridicarea secretului asupra acestor documente ar putea pune în pericol siguranţa şi viaţa privată a celor peste 1.000 de victime din acest caz. Decizia a fost luată la puţin peste o săptămână după ce un alt judecător federal a respins cererea Departamentului Justiţiei de a face publice anumite documente din procedura penală împotriva complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, considerând că nu conţin informaţii noi.