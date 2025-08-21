Un cimitir din Elvetia își deschide restaurant. Mortii si viii vor fi impreună intr-o experiență nemuritoare

Un restaurant promite să unească memoria celor plecați cu forfota prezentului. La Berna, capitala Elveției, se va deschide „La Vie", un restaurant cu totul aparte, amenajat în vechiul cremator al cimitirului Bremgartenfriedhof, un loc încărcat de istorie, fondat în 1908.

Vizitatorii vor putea savura o cafea sau un preparat tradițional elvețian chiar în interiorul crematoriului, într-un cadru respectuos și simbolic. Deși amenajările interioare nu au fost finalizate, se știe că restaurantul va evoca atmosfera Belle Époque, epoca în care a fost ridicat crematoriul. Culorile dominante vor fi vișiniul și verdele, însă detaliile de design rămân deocamdată secrete.

Bremgartenfriedhof este un complex funerar de patrimoniu protejat, unde se află și mormântul filosofului și revoluționarului rus Mihail Bakunin. Clădirea crematoriului nu mai era utilizată de ani buni, însă nu putea fi demolată. Transformarea lui într-un spațiu cultural-gastronomic a apărut ca o soluție creativă și respectuoasă.

În Elveția și în multe alte țări nord-europene, este obișnuit ca rudele și prietenii să se adune după o înmormântare pentru o cafea sau un prânz. „La Vie" își propune să ofere un cadru adecvat pentru aceste întâlniri, dar și să devină mai mult decât un loc de reculegere.

Promotorii proiectului își doresc ca „La Vie" să funcționeze și ca un centru cultural. Pe lângă servirea mesei, aici vor putea fi organizate evenimente „silențioase" și respectuoase, precum lecturi, concerte intime, prezentări sau momente de reflecție. „La Vie" va fi un spațiu unde memoria, cultura și viața de zi cu zi se împletesc într-un mod inedit, transformând un loc al tăcerii într-un punct de întâlnire pentru comunitate și creativitate.