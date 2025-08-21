Alexandru Mironov s-a prins de ce face Trump: Totul se învârte în jurul AI și se întâmplă pentru prima dată în istorie
21.08.2025
Există istorici ai viitorului, matematicieni, care au calculat că singularitatea va apărea curând. Unii spun chiar în 2026, alții 2027 sau 2029. Și asta va schimba totul. "Eu cred că se va întâmpla chiar mai repede, pentru că la conducerea Statelor Unite a ajuns un guvern de miliardari.", spune Alexandru Mironov, analist in domeniul tehnologiei.
Politica lor se numește „aceleraționism", adică grăbirea evoluției tehnologice prin orice mijloace. Societatea umană este structurată de ei sub o formă numită „Catedrala". Iar această „catedrală" este organizată astfel: administrația, parlamentul, guvernele și instituțiile. Apoi universitățile și școlile, urmate de mass-media și de ONG-urile formează legături importante în societate, explica Mironov care reia teza lui Curtis Yarvin, ideologul miscarii MAGA.
Echipa de miliardari spune: „Trebuie să sabotăm, să dărâmăm structura actuală, pentru că oamenii deștepți ne pot încurca. Vom folosi mass-media și politica pentru a accelera schimbarea pe care o vrem noi". Această politică se numește aceleraționism. Și are, pe fronton lozinca următoare: „Capitalism egal inteligența artificială". Repet, capitalism egal inteligența artificială.
Scopul este să pună inteligența artificială la conducere. Roboții pot lucra mai bine decât muncitorii sau țăranii, mai eficient decât oamenii în fabrici și uzine. Marx ar fi surprins: proletariatul nu mai există. Roboții preiau treaba. Și ce fac miliardarii? Îi lasă pe cei ce pot să dezvolte tehnologia și apoi își văd propriile interese. Ce se va întâmpla cu miliarde de oameni în plus? „Nu ne interesează", spun ei.
"Dar eu sunt optimist. Cred că vor exista grupuscule politice care, în timp, se vor muta pe alte corpuri cerești, primii pași deja se fac, care vor revoluționa viața umană și vor transforma Homo sapiens într-o specie nemuritoare. Vedeți, de la formarea primelor molecule organice până la societatea modernă, Universul pare să fi 'greșit' lăsând carbonul să dezvolte viața. Și de acolo, în neuronul, inteligența... apoi, societatea umană. Pentru că universul, o spun, 'va lua bătaie' de la societatea umană", declara Mironov intr-un interviu de specialitate ce va fi publicat integral in acest weekend.
