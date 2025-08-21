Vedetele de la Hollywood cu care Papa Leon al XIV-lea este rudă. Conexiuni incredibile dezvăluite de o anchetă

O anchetă coordonată de istoricul Henry Louis Gates Jr., gazda emisiunii „Find Your Roots" de pe PBS, în colaborare cu specialiști de la American Ancestors și de la Clubul de Genealogie Cubanez din Miami, a dezvăluit legături surprinzătoare în arborele genealogic al Papei Leon al XIV-lea.

Investigația publicată în The New York Times arată că Suveranul Pontif are un strămoș matern comun cu mai multe figuri celebre, notează ziarul brazilian O Globo. Printre „verii" îndepărtați ai Papei se numără cântăreața Madonna, Justin Bieber, actrița Angelina Jolie, scriitorul Jack Kerouac, fotbalistul Pierre, dar și politicieni precum Hillary Clinton și premierul canadian Justin Trudeau.

Studiul a reconstituit până la 12 generații anterioare, mergând până la începutul anilor 1500. Printre strămoșii identificați ai Papei se numără 40 din Franța, 24 din Italia, 21 din Spania, 10 din Cuba, 6 din Canada, câte unul din Haiti și Guadelupa, dar și 22 americani.

Un element remarcabil este faptul că 17 dintre strămoșii lui Leon al XIV-lea erau de culoare. Printre aceștia se numără bunicul său, Joseph Nerval Martínez, născut în Haiti și stabilit în New Orleans în secolul al XIX-lea. O altă descoperire notabilă este rudenia îndepărtată a Papei cu Antonio José de Sucre, erou al independenței sud-americane și prieten apropiat al lui Simón Bolívar.