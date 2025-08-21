Horia Georgescu acuză: „Statul restrânge accesul pacienților la justiție prin modificările din sănătate. Profund neconstitutional"

Ministerul Sănătății a pus miercuri în transparență decizională un proiect de ordonanță privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, însă una dintre prevederi stârnește deja critici dure. Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), atrage atenția că noua reglementare ar putea limita drepturile fundamentale ale pacienților.

Concret, proiectul exclude posibilitatea de a folosi ordonanța prezidențială în cauzele legate de accesul la medicamente compensate sau decontate. Ori acest mecanism judiciar provizoriu permitea până acum pacienților să obțină rapid o soluție temporară în situații de urgență medicală, atunci când viața depindea de rapiditatea deciziei instanței.

„Prin eliminarea ordonanței președințiale, statul restrânge în mod artificial singura cale juridică rapidă care putea salva vieți. Limitarea ei echivalează cu îngrădirea accesului la justiție, garantat de Constituție, și cu golirea de conținut a dreptului la sănătate. Este o măsură profund neconstituțională și inacceptabilă într-un stat de drept", a scris Horia Georgescu. În opinia sa, pacienții ar urma să fie obligați să urmeze un mecanism birocratic „fără garanții și fără termene clare", în timp ce boala nu așteaptă.

De cealaltă parte, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că întregul pachet legislativ urmărește „eficientizarea resurselor și un sistem mai funcțional, echitabil și transparent". Reforma include, printre altele, consorții medicale între spitale, criterii clare de performanță pentru manageri și șefi de secție, acces mai bun la medicina de familie, creșterea valorii punctului în ambulatoriu și extinderea valabilității cardului european de sănătate.

„Nu este vorba despre austeritate, ci despre reguli clare și curajul de a schimba vechile practici. Reforma în sănătate nu se face cu lozinci", a subliniat ministrul într-o postare pe pagina de Facebook a instituției. Proiectul de ordonanță se află în dezbatere publică, iar societatea civilă, asociațiile de pacienți și specialiștii din sănătate sunt invitați să transmită observații și propuneri înainte de forma finală a actului normativ.