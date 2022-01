Medvedev a răbufnit: "Acum vă spun tot ce am pe suflet!"

Jucătorul rus Daniil Medvedev, 2 ATP, și-a arătat supărarea la conferința de presă pentru modul în care l-au tratat fanii australieni în finala pierdută cu Rafael Nadal și a dezvăluit că se gândește la retragere la 30 de ani.

La festivitatea de premiere, Medvedev a avut un discurs „politically correct", primind cu demnitate înfrângerea, însă la conferința de presă a răbufnit. Jucătorul rus a avut parte de un tratament ostil, de la prima minge până la ultima, în duelul cu Rafael Nadal. Daniil i-a făcut "idioţi" pe fanii din tribune, chiar în timpul partidei. Medvedev împlinește anul acesta 26 de ani.

„După meciul de azi (n.r. duminică), am încetat să mai visez. Pentru totdeauna. Acum voi juca doar pentru mine și pentru a-mi îngriji familia. Și de dragul Rusiei, acolo am fost sprijinit mereu. Dacă e un turneu la Moscova, voi fi acolo, chiar dacă e în timpul unui Grand Slam", și-a început Medvedev discursul, citat de Eurosport. Apoi și-a explicat dezamăgirea: „Dacă cineva striga în sprijinul meu, când Rafa se pregătea să servească, 1.000 de oamenii făceau 'Shhh', ca el să se poată concentra. Nadal a avut mereu liniște pe serviciul propriu. Pe al meu, a fost total diferit. E enervant, dezamăgitor, e lipsă de respect la adresa mea".

Faptul că e antipatizat profund de public nu are legătură atât cu atitudinea sa, cât mai degrabă cu naționalitatea, crede Daniil. "Nu cred că după 30 de ani voi mai continua în tenis. Nu cred să îmi mai doresc să joc, copilul din mine a murit, e greu să mai joc fără el. Când mi-am început drumul spre Top 20 și am început să mă lupt cu Djokovic, Federer și Nadal, toți vorbeau de tânăra generație și mi-au urat succes. Mi-au dat motivație, dar se pare că m-au mințit. În fiecare meci mare, nimeni nu a vrut să reușesc, nimeni nu m-a sprijinit. Aceste emoții s-au acumulat și au atins azi apogeul. Acum spun tot ce am pe suflet. Cred că e și o chestiune de naționalitate. Tenisul rusesc era în declin, dar am apărut eu, Andrey (n.r. Rublev) și Aslan (n.r. Karatsev). Și l-am dus iar în top. Însă, în alte țări, oamenii se bucură pentru insuccesele noastre. Mă întreb de ce", a mai spus Medvedev.