Ce meserie are Alexandrei Ceaușescu, unica nepoată a lui Nicolae Ceaușescu. Fiica lui Valentin are 26 de ani si e plină de bani

Alexandra Ceaușescu, fiica lui Valentin Ceaușescu, trăiește o viață departe de atenția publică, în ciuda numelui pe care îl poartă. La 26 de ani, ea este pasionată de arhitectură și design interior, domeniu în care și-a construit deja o carieră.

Numele ei atrage inevitabil atenția, însă mulți dintre cei care au apelat la serviciile sale profesionale au considerat că este doar o coincidență. Spre deosebire de alte figuri din familia Ceaușescu, Alexandra a preferat discreția și concentrarea pe activitatea profesională.

Elena și Nicolae Ceaușescu au avut trei copii: Zoia, Nicu și Valentin. Astăzi, doar Valentin mai este în viață, acesta având 73 de ani. Trăiește retras, într-o vilă de la marginea Bucureștiului, și se bucură de o existență discretă.

Valentin are doi copii: Daniel Valentin, în vârstă de 41 de ani, și Alexandra, de 26 de ani. Daniel este fiul lui din prima căsnicie, cu Iordana (Dana) Borilă, iar Alexandra este rezultatul mariajului actual cu soția sa, Roxana.

După ce a absolvit Școala Centrală din București, unde a obținut note foarte bune, Alexandra a susținut examenul de Bacalaureat în 2015, cu media 9,46. A ales apoi să urmeze cursurile Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu", specializarea design interior.

După finalizarea studiilor, și-a deschis o firmă alături de doi colegi. Studio-ul de arhitectură și design interior din București s-a remarcat rapid prin proiecte premiate, în special în zona reamenajărilor de hoteluri de lux în stil interbelic.

Pe site-ul companiei, Alexandra explică filosofia echipei: designul este mai mult decât aranjarea unui spațiu, fiecare proiect fiind privit ca o poveste unică ce trebuie spusă prin detalii, funcționalitate și armonie.

Daniel Valentin Ceaușescu, fratele mai mare al Alexandrei, avea doar 8 ani în momentul execuției bunicilor săi, în decembrie 1989. Atunci, mama lui, Dana Borilă, a reușit să îl ducă în afara țării pentru a-l proteja.

Ulterior, Daniel a trăit și a studiat în Statele Unite. A urmat fizica și filosofia la New York, iar apropiații săi l-au descris drept o persoană cu educație solidă și modestie remarcabilă.

Într-un interviu din 2008, politicianul Oana Mizil povestea că l-a reîntâlnit la New York și a rămas impresionată de inteligența și echilibrul său. Daniel și-a continuat viața discret, departe de România și de trecutul familiei.