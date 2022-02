Ministresa Roxana Mărăcineanu a devenit maxistresa pe capul lui Emmanuel Macron. Românca e in dizgrație la braț cu Dacian Julien Cioloș!

Roxana Mărăcineanu, românca din guvernul de la Paris, cu portofoliu pe sport, e gata sa zboare din executiv mai ceva decat cocoșul galic. Nici nu va fi nevoie sa "cânte" de trei ori ca Emmanuel Macron se va fi dezis deja de ea!

Mărăcineanu a fost prezentata de presa din Romania ca o veritabilă starletă a regimului Macron. A fost pusă peste sportul din Hexagon, care este extrem de popular la public. Fosta inotatoare medaliata la Sydney a mers tot mai pe "spate" și la guvernare si a băgat cu totul la apă sportul francez, fapt care a facut-o extrem de contestata.

Acum, Macron, privind la orizontul alegerilor din Franța din aprilie a pus-o pe lista scurta a celor "de dat afara din guvern" din cauza rezultatelor slabe ale sportului sub mandatul ei si a nemultumirilor publice. Mărăcineanu - care s-a facut de râs si in scandalul Colțescu - e huiduita acu de spectatori la fotbal. Miscarea lui Macron justifica ofensiva lui ca sa castige voturi si pe zona sportului, care sum spuneam are o audienta fenomenala. Interesant e ca Mărăcineanu e amica cu Dacian Julien Ciolos, doi romani care erau apropiati de Macron, dar care pica in dizgratie braț la braț...