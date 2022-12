Mutarea finalului de an: Cristiano Ronaldo semnează cu echipa Al Nassr din Arabia Saudită. Ce salariu fabulos va avea

O echipă internațională de oameni de știință, care a realizat un amplu studiu publicat recent în revista Frontiers in Environment Science, a făcut o descoperire teribilă sub orașele cunoscutei civilizații mayașe din Mesoamerica. Cercetarea a dezvăluit faptul că există "un pericol neașteptat care pândește" sub suprafața solului așezărilor antice mayașe, poluarea cu mercur care pune viața oamenilor în primejdie.