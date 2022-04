Vaccin - efecte secundare? Jucătoarei de tenis Gabriela Ruse i s-a depistat o inflamație cardiacă. A trecut și printr-o pneumonie Covid după Australian Open!

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse a declarat forfait pentru meciul pe care echipa României îl va susține contra Poloniei, pe 15 și 16 aprilie, în primul tur al calificărilor competiției Billie Jean King Cup, spunând că i s-a descoperit o inflamație a inimii.

Ruse (24 ani, 55 WTA) a povestit, pe Instagram, că a suferit de pneumonie după ce a fost infectată cu Covid-19, iar apoi s-a descoperit o inflamație cardiacă. Ea este vaccinată anti-Covid, iar reacțiile adverse - conform listei oficiale - pot fi: contractarea bolii, pneumonie, afecțiuni ale inimii, precum miocarditele și pericarditele.

„M-am chinuit cu pneumonia după ce am avut Covid-19 întreaga lună februarie și chiar am jucat la Dubai pe antibiotice. Nu am dorit să renunț și am făcut tot ce am putut pentru a juca în Statele Unite. Am avut un început mai lent și am simțit efectele unei boli îndelungate. M-am simțit mai bine la Miami, dar am avut dificultăți de a juca mai mult de două ghemuri la rând. Totuși, la Charleston s-am simțit lentă, stoarsă de energie și m-am chinuit când jocul s-a prelungit. Investigațiile efectuate au arătat o inflamație a inimii. Corpul meu are nevoie de odihnă și de o revenire treptată la efort. Am fost nevoită să iau dificila decizie de a mă retrage din Billie Jean Cup și nu voi mai juca în următoarele săptămâni. (...) Aștept cu nerăbdare să revin, mai puternică decât am fost. Ne vedem în curând. Mulțumesc echipei mele pentru susține", a scris Gabriela Ruse pe Instagram.