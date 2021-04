26 aprilie este Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale

In aceasta zi de mare insemnatate pentru domeniul proprietatii intelectuale - Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale -, in cadrul evenimentului gazduit de Amber Studio Romania, doamna Mitrita Hahue - Director General OSIM, domnul Razvan Pop - Director General ORDA și domnul Catalin Butnariu - Presedinte al Romanian Game Developers Association au transmis un mesaj clar cu privire la importanta protectiei și respectarii drepturilor de proprietate intelectuala.

Cu aceasta ocazie, pentru toti cei interesati de acest domeniu, au fost diseminate informații generale referitoare la proprietatea intelectuala, de catre Mitrița Hahue:

"In calitate de Director General OSIM, as dori sa mentionez faptul ca societatea moderna este caracterizata de intensificarea schimbului de informatii care au ca drept scop cunoasterea. Cu aceasta ocazie aduc multumiri celor are au fost si sunt alaturi de noi pentru munca dedicata domenului proprietatii industriale, munca care va conduce cu siguranta la educarea noilor generatii de oameni constructivi in societatea romaneasca. Sa privim cu multumire spre trecut, si cu incredere spre viitor pentru ca tot ceea ce s-a putut realiza pana acum constituie o temelie pentru dezvoltarile viitoare. Singurul fapt ca putem sa ne adunam impreuna in jurul unei idei, accceptand sa o sprijinim, este un mare castig.

Pentru a merge mai departe cu tot mai multe sanse de succes, indraznesc sa cred ca este necesara munca in echipa, o mai stransa colaborare cu toate institutiile statului si cu cei interesati de domeniul PI si chiar o unire a fortelor pentru un demers comun - cel al descoperirii domeniului proprietății intelectuale. Pornind de la o strategie inexistenta care a inceput sa capete contur in acest moment, respectand aria sa de competenta si de specialitate, OSIM a demarat, impreuna cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, proiectul 'Consolidarea Capacitatii de implementare si evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordoneaza OSIM si Ministerul Economiei'.

De remarcat interesul asupra elaborarii unei strategii nationale in domeniul PI la care toate autoritatile romane cu atributii si responsabilitati in asigurarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala sa contribuie activ, document de politica publica care va trasa liniile directoare ale acestui important domeniu in urmatoarea decada. O strategie in domeniul PI trebuie sa cuprinda toate elementele de viziune si dezvoltare pe care statul roman, prin institutiile sale, in parteneriat cu mediul profesional, academic si economic le are in vedere pentru dezvoltarea sociala, culturala, industriala si a competitivitatii, respectiv dimensiunea proprietatii industriale, a domeniului dreptului de autor si, nu in ultimul rand, al asigurarii respectarii drepturilor de PI (enforcement).

OSIM, impreuna cu ORDA, va incerca sa facă cunoscut rolul acestor institutii printr-o promovare care se va desfăsura in comun, prin toate mijloacele de comunicare (si, sub rezerva pentru cand va fi posibil), cu o participare efectiva a specialistilor din cadrul celor doua institutii in mijlocul mediului de afaceri, a mediului academic si in toate locurile unde se nasc idei.", a transmis Mitrița Hahue cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.