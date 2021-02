5 exemple de cadouri haioase pentru bunicii tai

Dupa parinti, cele mai importante persoane din viata copiilor sunt bunicii, acele fiinte "magice" care le ofera dulciuri pe furis, care ii rasfata, le fac toate poftele, le spun povesti cu praf de somn si care se dovedesc prieteni de nadejde ai celor mai mici membri ai unei familii.

Atunci cand mai cresc, nepotii pot face si ei ceva pentru bunicii care i-au crescut si i-au ingrijit cu mult drag si dedicare si ii pot ajuta la diferite treburi in gospodarie, dar le pot oferi si cadouri amuzante pe care bunicii le vor pretui si de care se vor bucura un timp indelungat.

De ce sa oferi bunicilor cadouri amuzante?

Bunicii sunt oameni trecuti prin viata, sunt oameni care stiu sa guste o gluma, care au trecut prin necazuri si bucurii, care au fost greu incercati si care nu au nevoie de mai multa suferinta sau de cadouri care le provoaca amintiri nu tocmai placute. De aceea, nepotii sunt sfatuiti sa le ofere bunicilor cadouri haioase, cadouri care sa le aduca zambetul pe buze, care sa ii ajute sa depaseasca mai bine etapele batranetii si sa se simta linistit si impliniti ca au lasat in urma lor nepoti cu simtul umorului si foarte inteligenti. Bunicii vor aprecia cu siguranta cadourile amuzante oferite de copii si de nepoti din oferta Ropunct.ro, dar si grija si ajutorul lor la treburile pe care, din cauza varstei, nu le mai pot face singuri.

Ce cadouri amuzante se potrivesc bunicilor?

Bunicii si bunicutele mereu cu zambetul pe buze se vor bucura sa primeasca daruri amuzante, haioase, daruri care sa la aline batranetea, cum ar fi:

Un aparat de ras pliabil

Un aparat de ras pliabil este un cadou ideal pentru bunicii care doresc sa arate bine chiar si la varsta de 70 sau 80+ si poate fi gasit in magazin la categoria cadouri barbati. Un barbat trebuie sa arate ingrijit si frumos indiferent de varsta, sa se ingrijesca de pielea lui si de aspectul lui, sa foloseasca numai produse de calitate. Acest aparat de ras este atat de subtire incat poate fi purtat in permanenta in portofel. Este un cadou deopotriva util si placut, ideal pentru bunicii carora le creste barba repede sau pentru cei care nu sunt adeptii lamelor de ras de unica folosinta. Cu o masa de doar 15 grame, aparatul de ras este ideal pentru a fi oferit bunicilor.

Cana cu auto amestecare

Cana cu auto-amestecare este un cadou ideal pentru a fi oferit bunicilor care doresc sa bea dimineata cafeluta sau sa isi savureze ceaiul cu miere fara sa depuna prea mult efort. Cana nu necesita amestecare, ci trebuie doar sa fie umpluta cu bautura preferata. Se pune capacul si se apasa butonul de pe maner. In cazul in care se prefera una sau mai multe cani personalizate, care sa le aduca aminte de fimul sau de formatia preferata, oferta magazinului este de asemenea, una extrem de generoasa.

Un set de trei cutiute de depozitare

Pentru ca bunicii sunt strangatori si le place sa aiba toate lucrusoarele la locul lor, un set de cutiute de depozitare este ideal pentru cei mai in varsta dintre membrii familiei, care prefera sa isi puna obiectele favorite astfel incat sa stie de ele. Aceste cutii de lemn de pin de inalta calitate, intarite cu un cadrul de lemn si dotate cu capac, din oferta Ropunct, sunt ideale pentru a pastra acele si forfecele, atele si micile ghemulete, pixurile si creioanele, tot ceea ce le este de folos bunicilor.

O cutie secreta conserva

Cutia secreta conserva este un cadou haios pentru bunicii care vor sa isi ascunda obiectele de valoare, banii care le raman rest de la magazin sau pe care urmeaza sa ii ofere nepotilor, dar si diferite alte obiecte sau bijuterii.

O patura cu gluga eschimos

Patura cu gluga eschimos, nu in ultimul rand, este un cadou perfect pentru bunicile si bunicii frigurosi, care prefera sa isi petreaca zilele in liniste, in pat sau pe canapea, fara sa simta frigul.

Acestea sunt doar cateva din cadourile potrivite pentru bunici, pe care le puteti cumpara pe site-ul magazinului ropunct. Alte obiecte interesante, printre care se numara, un suport carti cu plante sau un ceas rasarit de soare, pot fi oferite bunicilor sau oricaror altor persoane dragi cu ocazia zilelor de nastere, sarbatorilor de iarna sau, pur si simplu, cu ocazia revederii.