5 ponturi pentru a-ți „citi" adversarii când joci poker

Citirea adversarilor este o componentă importantă a jocului de poker. Cu cât înțelegi mai multe despre ce gândește și ce simte adversarul tău, cu atât șansele de a-l domina pot fi mai mari.

Acest aspect te poate ajuta să îți dai seama dacă adversarul are o mână slabă sau una bună, să vezi dacă încearcă un bluf ori să îți dai seama de nivelul său. Având aceste informații, îți vei putea dimensiona cum trebuie pariurile și îți vei ajusta stilul de joc.

Din dorința de a-i ajuta pe cei aflați la început de drum și nu numai, jucătoarea profesionistă Vivian Saliba, ambasador al cunoscutului operator de poker 888 încă din 2017, a realizat un top 5 ponturi prin care îți poți citi adversarii. Aceste ponturi sunt aplicabile atât pentru cei care joacă pe platformele de pe internet, cât și pentru cei care preferă jocul live.

Fii atent la mărimea pariurilor

Pe măsură ce jocul evoluează, ar trebui să îți dai seama care sunt dimensiunile standard ale pariurilor adversarilor tăi. Ca exemplu oferit de Vivian Saliba, te poți raporta la cazul în care un jucător a mărit de două ori înainte 3x big blind. Ai ajuns la showdown și ai constatat că jucătorul avea o mână slabă. În cazul în care același jucător mărește la 5x big blind, schimbarea indică faptul că ar putea avea o mână mai puternică decât în precedentele două cazuri.

Atenție la timpul de gândire

Timpul pe care un jucător și-l ia pentru a lua o decizie poate spune destule lucruri despre puterea mâinii pe care o are. Vivian Saliba dă exemplu un caz în care ești în Hijack (HJ) și ești primul care mărește. Aproape instantaneu, jucătorul din Cutoff (CO) intră all-in. Toți ceilalți se retrag, iar acum este timpul tău să decizi dacă vei plăti all-in-ul. Jucătorul din CO știa practic dinainte să mărești că va intra all-in. Rapiditatea cu care a luat această decizie indică faptul că ai, de cele mai multe ori, de-a face cu o mână foarte puternică.

Comportamentul contradictoriu al adversarilor

Atunci când joci poker, s-ar putea să dai și peste jucători cu comportament contradictoriu. Ei aleg să nu aibă un comportament liniar și să schimbe modul în care se comportă la masă. Fac diverse scene în speranța că vor interfera cu procesul de luare a deciziilor din partea adversarilor. Ca exemplu, să spunem că un jucător trebuie să gestioneze un pariu pe river. El gândește mai mult decât de obicei, suspină și arată semne că este oarecum nedumerit de combinațiile de cărți ce pot fi formate. Apoi, el intră all-in. Este un semn că are o mână foarte puternică, în opinia lui Vivian Saliba.

Limbajul corpului

Acest aspect se aplică doar jucătorilor care participă la evenimente live. Vivian Saliba consideră că este esențial să cauți micro-expresii care arată stres ori entuziasm în timpul unei mâini. În același timp, ar trebui să cauți și semne înainte de a intra într-o mână. Imaginează-ți că te gândești să mărești cu o mână slabă, poate pentru a încerca un bluf. În timp ce stai și te gândești dacă este bine sau nu să faci acest lucru, un jucător care a stat cu ochii în telefon până atunci îl lasă deoparte și se uită direct la tine. Este un semn că va intra în mână, poate chiar va da re-raise. În această situație, poate ar fi bine să te retragi și să nu joci această mână slabă. Atenția la fiecare detaliu îți poate salva numeroase jetoane pe termen lung.

Fii mereu atent la ce se întâmplă la masă

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le poți face este să fii cu mintea în altă parte când joci poker. Trebuie să fii atent în permanență la mâinile în care ești implicat, altfel ai putea rata informații prețioase. În cazul în care te uiți pe rețelele sociale, vorbești cu cineva de lângă tine ori ești pierdut în gânduri când asculți melodiile preferate, s-ar putea să ai de pierdut. Ce poți face? Fii atent la fiecare moment al jocului, inclusiv la cele în care nu este rândul tău. Astfel, vei putea sesiza anumite tipare în jocul adversarilor tăi, pe care ulterior le poți specula.

Sursa foto: canva.com