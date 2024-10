A murit Delia Budeanu: Trupul îndragitei prezentatoare TV va fi depus la Mănăstirea Cașin. Inmormantarea va avea loc la Mănăstirea Ghighiu

Delia Budeanu, una dintre cele mai cunoscute și elegante crainice din istoria Televiziunii Române dinainte de 1990, a decedat. A încetat din viață sâmbătă, 19 octombrie 2024, înconjurată de întreaga familie.

Trupul iubitei prezentatoare TV va fi depus, duminică, ora 16.30, la Mănăstirea Cașin din București, iar înmormântarea va avea loc, luni, la Mănăstirea Ghighiu. După pierderea soțului său, Radu Budeanu, un jurnalist respectat specializat în politică externă, niponologie și iranologie, Delia s-a retras din viața publică timp de zece ani.

Într-un interviu pentru Adevărul, ea a povestit despre experiența de a fi crainică în perioada comunistă. „A fi crainic în anii '70-'80 însemna o depersonalizare totală. În interior, eram doar pioni în cel mai important sistem de propagandă, Televiziunea Română. Prezentatorii nu aveau identitate, numele nostru nu apărea pe ecran. Oamenii nu erau importanți, nici cei din televiziune, nici din afară. Televiziunea funcționa în același mod ca țara. Însă, odată ce ieșeam din instituție, întâlneam simpatie și deveneam eu, o persoană cu o identitate și o biografie", a declarat Delia Budeanu, conform Adevarul.ro.

Ea a povestit cum a ajuns să lucreze în televiziune: „În '70 eram la Radio, la secția Tineret, și un coleg mi-a spus că se organizează un concurs la TVR pentru postul de prezentatoare. Nu știam nici măcar unde se află Televiziunea. Am întrebat în autobuzul 31 unde trebuie să cobor și mi-au indicat stația Fabrica de Spirt. Am participat la concurs alături de alte 11 actrițe și, după două săptămâni, m-au angajat. La 1 iunie 1970 am debutat pe post", a povestit Delia.

„A fost foarte greu, nu reușeam să respir. Rămâneam în apnee. Am intrat în direct de la început, fără înregistrări. A durat un an și jumătate până m-am adaptat", a mai spus ea. Delia Budeanu, căsătorită cu jurnalistul Radu Budeanu, s-a născut pe 28 mai 1949 și a murit pe 19 octombrie 2024.