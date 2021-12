A refuzat vaccinul Covid din motive creștin-religioase și Bank of Canada a suspendat-o!

Un manager de proiect IT de la Bank of Canada a fost suspendat de la locul de muncă, fără plată, pentru că a refuzat, din motive religioase, să facă vaccinul Covid. Evelyn Egboye, o creștină evanghelică, e o angajată care lucrează la sediul în Ottawa. La 1 decembrie, angajatorul său a notificat-o că cererea sa din 28 octombrie pentru o scutire religioasă de la un mandat de vaccinare a fost respinsă.



"După ce am analizat cererea, în urma consultării cu experții, Banca a decis că cererea dumneavoastră nu îndeplinește normele pentru o scutire din motive religioase", a scris Banca centrală in raspuns. "Vă rugăm să rețineți că se aștepta de la dumneavoastră să respectați politica obligatorie de vaccinare Covid-19 a Băncii. În măsura în care rămâneți neconform, ați fost plasată în concediu fără plată sau beneficii începând cu 22 noiembrie 2021." Angajatorul lui Egboye a adăugat că, în cazul în care aceasta continuă să refuze vaccinurile, "angajarea ei poate fi în cele din urmă reziliată". Scrisoarea ei către conducerea băncii este detaliată și include principii specifice ale religiei sale, exprimate cu citate biblice, pentru a indica de ce nu poate face injecțiile anti-Covid.



"Acceptarea vaccinului Covid mRNA încalcă integritatea corpului meu și credința mea în Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnul meu", a scris Egboye. "Refuz, de asemenea, să accept vaccinurile Covid mRNA din cauza convingerilor mele religioase sincere cu privire la asocierea vaccinului cu liniile de celule fetale avortate", a adăugat ea. Egboye a mai declarat că, în calitate de "creștină născută din nou", ea "l-a acceptat pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele", ceea ce înseamnă că "scripturile mă îndeamnă să trăiesc și să-mi conduc viața în lumina cuvântului și a instrucțiunilor morale ale lui Dumnezeu. Isus Hristos este Domnul meu și mă supun autorității Sale finale în toate chestiunile legate de viață, credință și conștiință", a adăugat ea.



Egboye a avut, de asemenea, o scrisoare de susținere, inaintata conducerii, din partea pastorului ei. In aceasta se afirmă că organizația religioasă respectiva are o credință fermă în drepturile religioase care împiedică vaccinarea: "Creștinii trebuie să rămână liberi să decidă pentru ei înșiși dacă vor fi sau nu vaccinați și își vor păstra integritatea corporală prin afirmarea libertății date de Dumnezeu de a refuza participarea la orice experiment medical sau program de vaccinare care le încalcă convingerile și conștiința în fața lui Dumnezeu", a scris pastorul.



Egboye a scris că are îngrijorări cu privire la siguranța și eficiența vaccinului Covid, deoarece vaccinul a fost dezvoltat și lansat mult mai repede decât orice alt vaccin anterior. "În calitate de cetățean al acestei mari națiuni și în conformitate cu drepturile mele fundamentale ale omului, am dreptul de a determina ce îngrijire medicală să accept sau să refuz. Îi îndemn sincer pe cei care analizează cererea mea să nu discrimineze nicio persoană în ceea ce privește religia sau convingerile sale", a declarat ea.