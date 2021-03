O veste trista ne-a parvenit la redactie. Acrobatul Alexandru Erlich, la numai 26 de ani, cel care a fost accidentat grav după ce a cazut de la inaltime la o repetitie la Circul Metropolitan pe 5 februarie, a murit noaptea trecuta, in urma unei hemoragii interne, starea lui fiind incerta in tot acest rastimp.

E de mentionat in acest caz ca asa cum ne-au informat mai multe surse, după accidentul de la "Roata Mortii" s-a facut o ancheta sa se vada daca s-a respectat protectia muncii, dar din păcate s-a concluzionat, ca de obicei, ca acrobatul ar fi fost de vina, intrucat nu s-ar fi asigurat corespunzator, folosind o "carabina" de prindere a centurii care ar fi fost neconforma (una cu arc, in locul uneia cu filet) si astfel, la executarea unor rasuciri s-ar fi desfacut si ar fi eliberat franghia de siguranta, iar acesta ar fi cazut in gol.

Numai ca, mai multi angajati din Circ ne spun ca altele ar fi cauzele, ca acel dispozitiv i s-a dat de la institutie si ca s-au musamalizat toate neregulile. Cert este ca vom afla cine are dreptate intrucat va fi demarata o ancheta a Politiei, asa cum se cere in astfel de situatii, pentru stabilirea vinovatiei si a eventualului omor din culpă, in urma careia vor fi deschise dosare penale. Din informatiile noastre vor fi chestonati in aceasta ancheta: Adrian Daminescu (managerul interimar al institutiei), Anca Florea, care se afla si ea la conducere atunci, șefa de personal Adriana Rapa, directorul tehnic Florin Barbu, dar si firma de protectie a muncii care o avea reprezentanta pe Camelia Lazar, o artista angajata care ii punea pe artisti sa semneze protectia muncii.

"Nu au controlat si nu au respectat regulile de protectie ale Circului, iar acrobatului i s-a dat o lonjă (dispozitiv de sigurantă - n.r.) neadecvata care s-a desfacut si el a cazut in gol de la 9 metri. Aia i s-a dat, nu a venit el cu ea, desi conducerea asa a mentionat. Cei din circ sunt disperati sa nu afle presa. Au certat-o și pe iubita lui, pe Mioara, acrobata si ea, acum o luna ca de ce a mediatizat accidentul...", ne-a declarat sub protectia anonimatului unul din angajatii institutiei Primariei Capitalei. Mai mentionam ca Adrian Daminescu a fost numit interimar de Gabriela Firea, care inca mai controleaza prin interpusi Circul. Interesant e sa aflam si care va fi reactia actualului primar Nicusor Dan fata de acuzatiile ce se aduc actualei conduceri a institutiei din subordinea sa.

Initial s-a crezut ca Alexandru Erlich a invins moartea. Dupa spitalizarea indelungata, acesta a fost externat, iar acasa, in mijlocul familiei incepuse recuperarea, a oferit chiar un interviu presei: "A fost o luptă între viaţa de dincolo şi viaţa de acum. Prietena mea ţipa la mine să îmi revin, să respir. Atunci, foarte vag am auzit-o. M-am chinuit foarte tare să respir..." La randul ei, Mioara Igna, iubita lui, acrobata si ea, care a avut la randul ei un accident similar, spunea: "Medicul de la salvare mi-a spus că sunt şanse minime ca Alex să mai trăiască. I-am spus nu, nu este adevărat. O să trăiască! Oamenii ca Alex niciodată nu abandonează!" Din păcate nu a fost asa, organismul acrobatului fiind inca sensibil si afectat. Aceleasi surse pe care le-am mentionat anterior ne-au transmis ca va fi si o ancheta a Colegiului Medicilor, care a fost sesizat, pentru a se afla daca nu a fost externat prematur acrobatul, chiar daca el insusi ceruse acest lucru pentru a fi mai rapid aproape de familie.

"M-am prăbușit de la 9 metri, s-a desprins o carabină, de la sistemul de siguranță, în timpul antrenamentului la Roata Morții'. Când am căzut, am simțit o durere puternică în tot corpul, am suferit o hemoragie externă, simțeam cum o forță mă trage în Lumea de Dincolo, simțeam că mor. Mă aflam între două lumi, agonizam. La un moment dat, am auzit strigătul disperat al iubitei mele, Mioara, care se afla lângă mine, în acea zi, la antrenament, alături de alt acrobat, Crinu Marinof. Ei m-au salvat. Mioara mă striga: 'Alex, nu pleca, nu mă lasă, respiră!' Am deschis ochii și trăgeam aer în piept, mă chinuiam să nu-mi pierd cunoștința. Salvarea a venit după 11 minute, iar din acele momente nu mai știu nimic. M-am trezit după trei zile de comă indusă. Am fost operat la piciorul drept, mi s-au montat o tijă și două șuruburi, pe care medicii mi le vor scoate însă, după șase luni", a povestit Alex Erlich reporterilor. .

Călăreț neînfricat și acrobat, după cum se desscria, Alexandru Erlich, a fost găsit, pe 5 februarie, "zăcând într-o baltă de sânge", după cum avea să precizeze, la scurtă vreme după accident, managerul interimar al instituţiei, solistul Adrian Daminescu: "Eu eram în birou când s-a produs tragedia. Când am ajuns în sala de spectacole, Alex era deja într-o baltă de sânge". Erlich a fost transportat şi operat de urgenţă la Spitalul Floreasca. În urma căderii în gol, de la nouă metri înălţime, el a fost diagnosticat cu mai multe traumatisme, inclusiv craniene, dar şi cu o fractură de femur. În aceste condiţii, el s-a aflat cinci zile la Terapie Intensivă, apoi restul perioadei de spitalizare a stat la Secţia Ortopedie. Fusese externat pe 19 februarie 2021.