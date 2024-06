Acum e oficial: Rotația nucleului interior al Pământului a încetinit. Se vor lungi zilele, vom trai mai mult!

Rotația nucleului interior al Pământului a încetinit cu adevărat, a confirmat un nou studiu publicat în revista de specialitate NATURE, deschizând întrebări despre ce se întâmplă în centrul planetei și cum am putea fi afectați.

Conduși de o echipă de la Universitatea din California de Sud (USC), cercetătorii din spatele studiului cred că această schimbare a rotației nucleului ar putea schimba durata zilelor noastre - deși doar cu câteva fracțiuni de secundă, așa că nu veți avea nevoie pentru a vă reseta ceasurile încă.

„Când am văzut prima dată seismogramele care au sugerat această schimbare, am rămas nedumerit", spune cercetătorul John Vidale de la USC, conform Science Alert. „Dar când am găsit încă două duzini de observații care semnalează același model, rezultatul a fost inevitabil. Nucleul interior a încetinit pentru prima dată în multe decenii. Alți oameni de știință au susținut recent modele similare și diferite, dar ultimul nostru studiu oferă cea mai convingătoare rezoluție", a mai spus acesta.

Miezul interior este o minge de fier și nichel, foarte fierbinte, densă, despre care se crede că are aproximativ două treimi din dimensiunea Lunii. Situat la puțin peste 4.800 de kilometri sub picioarele noastre, este departe de a fi un obiect ușor de studiat, deși a afla despre caracteristicile sale ne-ar putea învăța multe despre istoria planetei noastre.

În acest studiu, Vidale și colegii săi au analizat citirile din 121 de cutremure repetate înregistrate între 1991 și 2023 în jurul Insulelor Sandwich de Sud din Atlanticul de Sud. Ei au adăugat și date din mai multe teste nucleare. Fiecare dintre aceste evenimente a provocat reverberații semnificative pe planetă.

Realizând grafice cu modul în care acele unde accelerează, încetinesc și interacționează, cercetătorii pot estima poziția și mișcarea nucleului interior. Aparenta sa revenire în raport cu suprafața - care pare să fi început în jurul anului 2010 - se poate datora mișcării constante a nucleului exterior de fier lichid, care generează câmpul magnetic al Pământului, sugerează echipa, sau atragerii forțelor gravitaționale.

Încă nu știm cu adevărat, spune echipa de cercetători. Schimbările de viteză, inversările și oscilațiile din nucleul interior nu sunt neobișnuite, așa că nu există nicio indicație că vom avea genul de dezastru apocaliptic pe care l-am putea vedea într-un film SF.

S-ar putea să întâmpinăm schimbări ușoare în zile și nopți, dar doar foarte ușoare.

„[Ar fi] foarte greu de observat, de ordinul unei miimi de secundă, aproape pierdut în zgomotul agitat al oceanelor și al atmosferei", spune Vidale. Ceea ce putem spune cu siguranță este că studiul adaugă la înțelegerea noastră a misterelor adâncimii geologice - iar rotirea nucleului interior al Pământului este ceva asupra căruia oamenii de știință vor continua să urmărească foarte atent. Dansul nucleului interior ar putea fi chiar mai plin de viață decât știm până acum", spune Vidale.