Adevarul despre suplimentele alimentare. Medic: "Sunt reclame care pot pune viaţa pacienţilor în pericol"

Medicul Daciana Toma, medic primar de medicină de familie, a explicat într-un interviu acordat news.ro care este pericolul suplimentelor luate de pacienţi pentru anumite simptome de boală, fără a-şi verifica în prealabil starea de sănătate la medicul specialist.

Dr. Toma atrage atenţia că suplimentele nu sunt medicamente şi că decizia unor pacienţi de a lua suplimente în loc de medicamente pe motiv că acestea nu le fac rău poate fi complet greşită. Sunt situaţii, spune medicul, în care pacienţii nu ştiu să facă diferenţa între suplimente şi medicamente, dacă nu le este explicat acest lucru.

"Suplimentele nu sunt medicamente, ele nu sunt studiate pentru a vindeca boli. Şi suplimentele alimentare au reacţii adverse şi, dacă ne-am uita pe site-ul Agenţiei Europene a Medicamentului, am vedea o grămadă de reacţii adverse la suplimente alimentare. Adică ideea asta că decât să iau un medicament mai bine iau un supliment că nu-mi face rău poate fi complet greşită.

Cel mai mare pericol pe care eu îl constat în practica mea este apetitul pentru suplimente. Nu aş judeca cu totul pacienţii, pentru că pacienţii află despre suplimente de undeva, nu visezi noaptea că a apărut pe piaţă un nou supliment. Sunt reclame, problema e că sunt reclame mincinoase sau sunt reclame care pot să pună viaţa pacienţilor în pericol, îmi asum când spun asta. Am să dau câteva exemple.

Am văzut de exemplu o reclamă la un supliment care spune că dacă un bărbat are tulburări urinare şi urinează noaptea să ia un anumit supliment care îi va îmbunătăţi această situaţie, va rezolva această problemă de sănătate.

Păi şi ce te faci dacă respectivul bărbat are cancer de prostată? Pentru că lumea medicală are nevoie de nişte investigaţii, adică se spune clar, în momentul în care un pacient vine şi îţi declară că are probleme, că urinează mai des, că urinează noaptea, se trezeşte noaptea, obligatoriu trebuie să-i faci un PSA, obligatoriu trebuie să-i faci o ecografie abdominală să vezi ce se întâmplă cu prostata, să vezi ce se întâmplă acolo pentru că riscul de cancer de prostată este foarte mare", a explicat Dr. Daciana Toma.

Medicul a continuat seria exemplelor şi a adus în atenţie şi suplimentele indicate pentru palpitaţii. Tratate greşit, acestea pot pune în pericol viaţa pacienţilor pentru că pot ascunde boli grave, precum fibrilaţia atrială. Aceeaşi situaţie este şi în cazul suplimentelor pentru anemie. Aceasta poate avea multiple cauze, printre care şi anumite boli grave precum cancerul, a precizat Dr. Daciana Toma, situaţie în care abordarea terapeutică este cu totul alta faţă de suplimente.

„La un alt supliment alimentar, era indicat dacă simţi că ai palpitaţii, dacă iei acel supliment, lucrurile se rezolvă. Păi şi dacă de fapt acele palpitaţii sunt în contextul unei fibrilaţii atriale? Păi de la fibrilaţia atrială poţi să mori dacă nu o tratezi corect. Fără un EKG! De unde ştii ce e? Adică nici măcar nu există recomandarea "Du-te la medic să vezi ce ai şi, dacă nu ai nimic, dacă doar ţi se pare ţie că...bun, atunci ia suplimentul".

Dacă ai anemie, ia nu ştiu ce supliment. Păi anemia poate să aibă o grămadă de cauze, unele vitale, dar dacă este o anemie în contextul unui cancer, dacă este o anemie în contextul unui fibrom uterin, ce faci? Ce faci? Laşi femeia aşa, îi rezolvi anemia cu un supliment deşi nu există studii referitoare la cât de repede şi cât de bine rezolvă un supliment anemia?!

Venise un reprezentant să prezinte un supliment care, vezi bine, rezolvă anemia şi îmi tot explica cât de bine se absoarbe fierul din suplimentul lor şi aşa mai departe. Şi i-am zis: "Bun, dar care sunt studiile care îmi arată cu rezolvă ăsta anemia? Cu suplimentul pe care tu l-ai promovat?". "Păi nu, că e supliment"", a explicat Dr. Daciana Toma.

Există anumite situaţii în care pacienţilor li se recomandă în farmacii anumite suplimente în loc de anumite medicamente trecute pe reţetă, a mai spus Dr. Daciana Toma, personal având contact cu astfel de pacienţi. Medicul a adus în discuţie şi subiectul legat de suplimentele care sunt marcă proprie a unor lanţuri de farmacii şi despre targetul de vânzări legat de acestea.

"Suplimentul e clar, locul lor, locul pentru care sunt făcute e să prevină, să rezolve un deficit, să nu-mi apară o boală, de fapt ăsta e rostul lor. Sunt atâtea suplimente cu tot felul de lucruri, vezi bine, îşi rezolvă artrozele, eu nu cred că vreunul dintre noi a văzut vreo artroză rezolvată, că s-au ameliorat simptomele o zi, două, o săptămână, o lună, dar eu nu cred că a văzut vreunul dintre noi o artroză rezolvată de la suplimente alimentare.

Gândiţi-vă că sunt lanţuri de farmacii care au început să aibă suplimente marcă proprie şi s-a ajuns în situaţia în care schimbă medicamentul de pe reţetă, îi spune pacientului "Nu-ţi lua reţeta asta, că îţi dau eu ceva care este mult mai bun decât asta şi îi dă un supliment". Am avut astfel de situaţii. Şi nimic din lucrurile astea nu este reglementat. Şi ajung oamenii să spună "Dăm foarte mulţi bani pe medicamente". Oamenii nu fac neapărat diferenţa între ce înseamnă medicament sau supliment, sau nici măcar din farmacie, adică dacă îl iei din farmacie ăla e medicament. Nu poţi să-i condamni pentru asta pentru că nu ai de unde să ştii lucrul ăsta, dacă cineva nu stă să-ţi explice care e definiţia suplimentului, care e definiţia medicamentului, nu ai de unde să ştii. Iar în farmacii, repet, de foarte multe ori sunt împinşi către această direcţie.

Eu nu pot să înţeleg cum este admis ca lanţuri de farmacii să aibă marca lor proprie de suplimente, adică ce te aştepţi, să fie echidistanţi, faţă de medicamente, ei au target de vânzări pe aşa ceva, o să ajungem o ţară îndopată cu suplimente pentru ce vrei şi pentru ce nu vrei", a mai declarat Dr. Daciana Toma.

Decizia bună odată ce persistă mai multe zile la rând o anumită simptomatologie este un consult de specialitate, diagnostic şi tratament corecte.

„Eu consider aşa: ai o durere de cap care acum a apărut, ţi-o gestionezi, dar orice simptom sau semn care se repetă, care durează o perioadă, ai observat că durează un pic mai mult de câteva zile, adresează-te medicului! Pentru că de la o răceală banală, care trece sau se ameliorează după trei zile, dar în momentul în care lucrurile persistă, obligatoriu este nevoie de consult medical, lucrurile pot sta cu totul şi cu totul altfel decât ţi se par ţie.

Am văzut rinite alergice abordate ca răceli obişnuite, dăduseră oamenii o pălărie de bani pe tot felul de picături de nas, pe tot felul de minuni, de suplimente, am rezolvat treaba foarte simplu cu un antialergic şi cu un anumit tip de picături de nas, dintr-o anumită categorie, nu o anumită firmă.

Boala nu vine şi spune "Sunt cancer pulmonar, de prostată". Ele seamănă, sigur că îţi doreşti să fie un lucru simplu, dar nu întotdeauna e aşa. Poţi să zici că ai palpitaţii că te-ai enervat, dar ce te faci dacă ai o fibrilaţie atrială, dacă de fapt faci crize anginoase, acestea îşi pun viaţa în pericol, adică noi singuri ne punem viaţa în pericol, de ce? Pentru că suntem martori la nişte reclame care au de vândut ceva, au de câştigat bani din asta?

Mi se pare cu totul neprofesionist că sunt medici care recomandă suplimente în contextul unei boli şi schimbă medicamentul şi dau un supliment, adică presiunea suplimentelor a devenit atât de mare, este halucinant. Pe de altă parte, noi avem legislaţie, dar nu se aplică şi nimeni nu o controlează. Tot ceea ce se întâmplă în viaţa reală pune presiune pe lucrătorii din farmacii. Atât timp cât au target de vânzare pe anumite suplimente şi te pomeneşti că tu îi dai o reţetă şi te pomeneşti că i-a dat supliment şi să-i protejeze ficatul, lucruri absolut nejustificate....", a mai spus pentru News.ro Dr. Daciana Toma.