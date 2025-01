Administrația Biden a trimis prezervative în valoare de 50 milioane de dolari în Fâșia Gaza

Președintele Donald Trump a acuzat administrația Joe Biden că trimite prezervative în valoare de 50 de milioane de dolari în Fâșia Gaza. Declarația acestuia a stârnit un adevărat scandal, fiind controverse în acest sens, deoarece unii contestă afirmațiile sale.

Vorbind în timpul unei ceremonii de semnare a Legii Laken Riley în East Room miercuri, el a repetat lauda că Departamentul de Eficiență Guvernamentală condus de Elon Musk a oprit ceea ce el a descris ca fiind 50 de milioane de dolari care urmau să fie "trimise în Gaza pentru a cumpăra prezervative pentru Hamas".

"Am identificat și am oprit trimiterea a 50 de milioane de dolari în Gaza pentru a cumpăra prezervative pentru Hamas", a declarat Trump miercuri. "Le-au folosit ca metodă de fabricare a bombelor." El a mai susținut că grupul terorist folosea contraceptivele pentru a forma bombe improvizate - ceea ce este susținut de rapoarte despre prezervative folosite ca baloane improvizate pentru a transporta dispozitive explozive peste zidul care separă Gaza de Israel, notează ziarul The Independent.

Afirmația lui Trump a fost promovată pentru prima dată de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, la primul său briefing de la Casa Albă, marți, când a declarat reporterilor că DOGE și Biroul pentru Management și Buget al Casei Albe au găsit și blocat "50 de milioane de dolari care au ieșit pe ușă pentru a finanța prezervativele în Gaza" și a numit presupusele cheltuieli "o risipă absurdă de bani ai contribuabililor". A fost o afirmație explozivă, care părea să exemplifice exact tipul de cheltuieli fără rost pe care administrația "America First" a lui Trump a fost aleasă să le împiedice.

Un oficial al administrației Trump care a vorbit miercuri cu publicația The Independent despre controversa privind contraceptivele a declarat că cele 50 de milioane de dolari făceau parte dintr-un pachet mai mare de ajutoare pentru serviciile medicale din Gaza. Oficialul a declarat că cifra de 50 de milioane de dolari ar fi reprezentat aproximativ 23 de dolari cheltuiți pe contraceptive pentru fiecare dintre cei 2,1 milioane de locuitori din Gaza. De asemenea, ajutorul făcea parte dintr-un ajutor extern menit să ajute Corpul Medical Internațional să furnizeze servicii medicale în Gaza.

Afirmațiile privind presupusul transport de prezervative nu păreau să corespundă cu ceea ce guvernul declarase anterior cu privire la eforturile de ajutor în Gaza. Un raport din septembrie 2024 al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională afirmă că niciun dolar din cele 60,8 milioane de dolari utilizate pentru finanțarea prezervativelor și contraceptivelor distribuite de agenție la nivel mondial anul trecut nu a fost alocat teritoriului palestinian. Același raport arată că singurele contraceptive trimise în Orientul Mijlociu au fost distribuite guvernului iordanian sub formă de medicamente orale și injectabile în valoare de 45.680 de dolari - însă nu prezervative.

Miercuri, oficialul administrației a declarat că granturile blocate au fost pentru "programe de planificare familială, inclusiv contracepție de urgență; asistența medicală sexuală, inclusiv prevenirea și gestionarea infecțiilor cu transmitere sexuală; și sănătatea sexuală și reproductivă a adolescenților". Oficialul a clarificat că granturile combinate de 100 de milioane de dolari pentru eforturile Corpului Medical Internațional "au inclus contraceptive", o categorie mai largă care a inclus prezervativele, deoarece "au fost întotdeauna folosite în mod tradițional pentru planificarea familială în țările în curs de dezvoltare de către USAID".

Oficialul a susținut, de asemenea, că finanțarea de 100 de milioane de dolari a fost "o utilizare abuzivă grosolană a banilor contribuabililor", care "nu servește obiectivului președintelui Trump de a promova pacea în Orientul Mijlociu". Clarificarea administrației Trump urmărește ceea ce Andrew Miller, fostul oficial al Departamentului de Stat al administrației Biden care a ocupat funcția de secretar adjunct adjunct pentru afaceri israeliano-palestiniene, a declarat miercuri pentru The Times of Israel. Într-un interviu, el a spus că cererea lui Leavitt de aproximativ 50 de milioane de dolari în prezervative destinate Gaza a fost "ciudată" și "un vis febril" din partea noii administrații.

"Este posibil ca 50 de milioane de dolari să fie puși deoparte pentru sănătatea sexuală sau ceva de această natură, care ar include ginecologie și multe alte servicii, dar cu siguranță nu doar prezervative", a spus el. Nu există dovezi publice ale planurilor de a cheltui milioane de dolari din contribuabili pentru finanțarea prezervativelor în Gaza, iar un oficial al Departamentului de Stat al SUA nu a răspuns la o solicitare de dovezi din partea agenției de știri Reuters.

De asemenea, postul de televiziune CNN a prezentat mai multe motive pentru care afirmațiile lui Trump trebuie privite cu scepticism:

1. Casa Albă nu a oferit dovezi pentru a susține afirmațiile președintelui Trump.

2. În trei ani precedenți sub Biden, USAID nu a cheltuit bani pe prezervative în întregul Orient Mijlociu.

3. Cheltuielile totale USAID la nivel mondial pentru prezervative sunt mult mai mici de 50 de milioane de dolari.

4. Experții și-au exprimat îndoielile cu privire la povestea lui Leavitt - sau pur și simplu o numesc „greșită".

Jeremy Konyndyk, fostul oficial al administrației Biden care conduce acum Refugees International, a declarat într-o postare pe X (fostul Twitter) că, deoarece USAID achiziționează prezervative pentru "aproximativ 0,05 dolari bucata", cifra de 50 de milioane de dolari citată de oficialii Trump și de președinte ar echivala cu o achiziție de un miliard de prezervative. "Ceea ce se întâmplă aici este că NU este un miliard de prezervative pentru Gaza. Ceea ce se întâmplă este că frații de la DOGE aparent nu pot citi foile de calcul guvernamentale", a adăugat el.

Elon Musk, care este și proprietarul X, a postat că cheltuielile false cu prezervativele au fost "vârful aisbergului" pentru risipă și a susținut că "mulți dintre acești bani au ajuns în buzunarele Hamas". Nu există dovezi care să susțină niciuna dintre aceste afirmații. Leavitt a anunțat, de asemenea, marți că administrația Trump a blocat o plată de 37 de milioane de dolari către Organizația Mondială a Sănătății, după ce președintele a semnat un ordin executiv care întrerupe legăturile cu organismul global de sănătate în prima sa zi de mandat. Fondurile blocate sunt reținute în baza unui memorandum al Biroului de Management și Buget despre care oficialii de la Casa Albă au spus că întrerupe temporar granturile, împrumuturile și programele de asistență federală, astfel încât acestea să poată fi revizuite pentru a vedea dacă se aliniază cu prioritățile politice ale lui Trump.