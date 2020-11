Adriana Nica a fost repusa de judecatori la sefia Sectiei ATI II a Spitalului Universitar. Unitatea medicala trebuie sa-i plateasca despagubiri

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti este obligat sa o reintegreze in functia de sef sectie clinica ATI II pe Adriana Nica, partenera de viata a lui Sorin Oprescu, potrivit unei deciziii date de Tribunalul Bucuresti.

Instanta a decis ca unitatea medicala sa-i plateasca despagubiri egale cu diferenta dintre salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, incepand cu data de 15.06.2020 si pana la reintegrarea efectiva. Decizia Tribunalului Bucuresti poate fi contestata.

"Admite in parte actiunea. Anuleaza Decizia de sanctionare disciplinara nr. 1310/12 iunie 2020 emisa de paratul Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Obliga paratul la reintegrarea reclamantei in functia detinuta anterior respectiv sef sectie clinica ATI II pentru perioada ramasa din mandatul de 3 ani.

Obliga paratul la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu diferenta dintre salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, incepand cu data de 15.06.2020 si pana la reintegrarea efectiva in functie si sumele efectiv platite. Respinge in rest actiunea ca neintemaiata.

Compenseaza cheltuielile de judecata ale partilor Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si Asigurari sociale," este minuta tribunalului, conform portalului instantelor.

Sorin Oprescu si inca 4 sefi de sectie de la Spitalul Universitar au fost demisi, in iunie 2020. Ei au fost filmati in legatura cu regulile de protectie in timpul unui raport de garda, iar Ministerul Sanatatii a declansat un control. Printre cei demisi se afla si Adriana Nica.