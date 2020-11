Ajutoare de stat pentru firme lovite de pandemie: "Un numar de beneficiari au transferat sumele nerambursabile in conturile personale"

Granturile pe care statul roman le acorda pentru a ajuta micile intreprinderi private sa treaca peste pandemie, prin "Masura 1 - Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile", au inceput sa prinda miros de frauda, bancile implicate in acest proces sesizand Ministerul Economiei.

Astfel ca, institutia a postat pe pagina de Facebook gestionata de minister un anunt prin care afirma ca "bancile partenere au sesizat faptul ca un numar de beneficiari ai masurii 1 - microgranturi - au transferat, in scurt timp de la primire, sumele nerambursabile in conturile personale".

Ministerul Economiei atrage atentia asupra urmatoarelor prevederi ale procedurii de implementare a Masurii 1:

In termen de maxim 90 de zile din momentul platii ajutorului financiar catre beneficiar, acesta are obligatia efectuarii cheltuielilor, din contul distinct deschis la una din bancile partnere in program, numai prin transfer bancar si urmarind sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii de cheltuieli eligibile

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;

b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare;

d) cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;

e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;

f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;

g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;

h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

Ministerul mai spune ca respectivul contract de finantare va fi reziliat si ajutorul de stat acordat va fi recuperat, impreuna cu dobanzile accesorii aferente, si in cazul in care beneficiarul a platit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile.

"De asemenea, in acelasi termen de maxim 90 de zile din momentul incasarii ajutorului financiar de catre beneficiar, acesta are obligatia incarcarii in aplicatie a facturilor, documentelor de plata si raportului de progres (Anexa 8), sub sanctiunea recuperarii ajutorului acordat", mai spune anuntul ministerului Economiei.