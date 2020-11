Alcoolemie-record descoperita la un sofer tras pe dreapta de un echipaj de Politie din judetul Iasi

Un barbat din judetul Iasi a fost prins baut la volan. El avea o alcoolemie-record cand a fost tras pe dreapta de un echipaj de Politie. Oamenii legii l-au retinut pe barbat si l-au dus sambata dimineata, 7 noiembrie 2020, cu propunere de arestare preventiva, la sediul Judecatoriei Iasi.

Totul a incpeut vineri, 6 noiembrie 2020, dupa ce a fost tras pe dreapta, Ionut Stefan Ursu (33 de ani) a fost testat cu etilotestul. Observand ca alcoolemia era peste limita legala (1,20 in aparatul Dragger), agentii din cadrul Sectiei VI de Politie l-au condus pe sofer la spital. Acolo, acestuia i-au fost prelevate probe biologice de sange, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Surse judiciare au afirmat pentru sursa citata ca alcoolemia soferului a fost de 2,65 grame la mie alcool in sange. Dupa stabilirea alcoolemiei, individul a fost dus la audieri si, mai apoi, retinut pentru 24 de ore. Oamenii legii au stabilit ca, barbatul a condus din localitatea Scanteia, dupa ce a consumat mai multe bauturi alcoolice, pana la Gara Nicolina. Ulterior, el a ajuns la Peco Mol, de pe soseaua Nicolina, unde a vrut sa alimenteze vehiculul. Un martor a observat ca individul abia se tinea pe picioare cand a coborat din masina in care se aflau doi pasageri. Astfel, acesta a sunat la 112, sa anunte ca un barbat conduce sub influenta alcoolului.

Sambata, 7 noiembrie 2020, anchetatorii au propus arestarea preventiva a soferului prins cu o alcoolemie-record. In general, in situatii similare, in trecutul apropiat, magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au admis propunerile de arestare preventiva pentru 30 de zile. Acum, ramane de vazut ce vor decide judecatorii ieseni.