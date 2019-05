ALDE doreste sa negocieze la Bruxelles cresterea subventiilor pentru fermieri

ALDE isi propune sa militeze pentru cresterea subventiilor pentru fermieri, iar in acest sens doreste sa intreprinda demersuri la Bruxelles pentru fonduri europene. Deputatul Ion Cupă, vicepreședinte național ALDE, declarara: "Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, candidatii ALDE pentru Parlamentul european Norica Nicolai si Andrei Gerea au promis fermierilor doljeni ca se vor bate in Parlamentul European pentru ca ei sa nu mai fie dezavantajati fata de fermierii din Vest"

La initiativa deputatului Ion Cupă, presedintele ALDE Dolj, liderul national al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de candidatii Norica Nicolai si Andrei Gerea, precum si de secretarul general ALDE, Daniel Chitoiu s-au intalnit cu mai multi fermieri importanti din judetul Dolj (producatori de cereale, fructe de pădure, orez, legume, crescatori de porci de mangalița sau vaci pentru lapte) precum si cu responsabilii judeteni din domeniul agriculturii.

"In ultimii doi ani s-au obtinut rezultate execeptionale in agricultura judetului Dolj sub guvernarea din care ALDE este parte importanta in acest sector . Astfel, Doljul este pe primul loc la absorbtia fondurilor europene in domeniu, pe primul loc in cresterea porcilor Mangalita, intre primele 3 judete in privinta platilor APIA catre fermieri, a programului minimis pentru tomate(peste 2000 de beneficiari), in general la productia agricola la toate tipurile de culturi.Deasemenea in Dolj s-au infiintat 30 de cooperative agricole de productie si 14 asociatii cu rol foarte important in modernizarea agriculturii doljene.Vrem sa aparam si sa sporim toate aceste rezultate"- a precizat Ion Cupă, presedintele ALDE Dolj.

ALDE consideră că subvenția pe care o primesc fermierii români indiferent de ceea ce produc este la limita de jos în piramida subvențiilor agricole acordate de UE agricultorilor săi, in conditiile in care costurile de producție nu sunt chiar atât de diferite de la o țară la alta. "Este inacceptabil să existe diferente atat de mari in materie de subventii pentru agricultura la nivelul Uniunii. Preocuparea noastra va fi aceea sa facem un front comun în următorul Parlament european și să obținem un buget nediminuat drastic pentru Politica Agricolă Comună.Cel mai important lucru va fi insa acela să reușim să ajustăm subvențiile astfel încât și fermierii români să beneficieze de plăți mai consistente pentru ceea ce produc. România are tradiția, potențialul și climatul să devină o mare putere în acest domeniu"- le-a spus fermierilor prezenti Norica Nicolai, numarul 1 pe lista ALDE pentru Parlamentul European.

Liderii ALDE au aratat toata deschiderea pentru a sustine urmatoarele solicitari legitime ale fermierilor:

- Acordarea sprijinului cuplat/pentru productie tuturor crescatorilor nu doar celor care au certificate pentru animale inscrise in Registrul genealogic.

- Egalizarea / ajustarea subventiilor între statele membre; sustinerea plafonarii voluntare a subventiilor agricole ca solutie care ar apăra atat interesele marilor fermieri cat si pe ale celor mici si mijlocii.

- Simplificarea tratamentelor fiscale pentru micii fermieri

- Eliminarea adeverințelor de la primarie din dosarele pentru subventiile de la APIA; pentru documentele emise de terti(extrase din Registrul de Rasă, Registrul Agricol, ONRC, din Registrul National al Exploatatiilor etc) informatiile sa fie solicitate direct de la entitatile emitente sau obtinute prin consultarea bazelor de date.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu le-a promis fermierilor doljeni ca toti parlamentarii ALDE România din legislativul de la Bruxelles vor milita pentru debirocratizarea legislatiei comunitare in materie agricolă si nu numai dar si pentru o reglementare unitara a regimului subventiilor agricole. "Vrem o Europă a egalilor, fara mai multe viteze sau cercuri concentrice. Cred că cea mai bună dovadă a unei astfel de Europe ar fi ca în general fondurile europene să ajungă mai ușor, mai rapid și mai consistent la cei care au nevoie de ele pentru a se dezvolta. Așa am fi în sfârșit o Uniune cu o singură viteză și, de ce nu, cu o singură direcție"- le- a spus în final președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.