Alegeri parlamentare 2020. Incidente in Capitala: un barbat a murit in sectia de votare, o sectie a fost inchisa de coronavirus

Un barbat a murit, in timp ce se afla in sectia de vot, o persoana a afost amendata pentru ca a sunat abuziv la 112, iar o sectie a fost inchisa pentru o ora dupa ce un membru al acesteia a fost depistat pozitiv la coronavirus. Acestea sunt incidentele produse in Bucuresti pana la pranz, in ziua alegerilor parlamentare.

Potrivit Politiei Capitalei, in aceasta zi, aproximativ 3000 de politisti, jandarmi, pompieri si alte forte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza pentru buna desfasurare a procesului alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor 2020.

- O persoana a fost sanctionata contraventional, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 34 din 2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, avand in vedere ca aspectele sesizate nu au fost confirmate, aspecte legate de pastrarea masurilor de protectie individuala.

- La o alta sectie, procesul electoral a fost suspendat temporar, dupa ce un membru al Biroului electoral a fost confirmat, astazi, pozitiv SARSCOV 2. A fost inregistrata si o sesizare, in curs de verificare, cu privire la faptul ca in proximitatea unei sectii de votare se afla parcat un autoturism, care are afisata sigla unei formatiuni politice.

- Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca intr-o sectie de votare din sectorul 3 un barbat a acuzat o stare de rau si a lesinat. La fata locului s-au deplasat echipaje de prim ajutor, dar in pofida eforturilor medicale, a fost constatat decesul. Trupul neinsufletit urmeaza a fost ridicat, urmand a fi dispuse masuri legale.