Cel considerat a fi ideologul lui Vladimir Putin, e vorba despre Aleksandr Dughin, are un amplu comentariu pe contrul sau de Telegram despre revenirea la putere a lui Donald Trump si ceea ce ne-ar putea astepta in viitor. Redam in continuare:

Situația din politica mondială s-a schimbat calitativ odată cu venirea lui Trump. Acest lucru va avea un impact asupra războiului din Ucraina și probabil asupra situației noastre politice interne.

Cum? Este încă foarte greu de spus. Trump a început cu declarații și măsuri radicale revoluționare. Sensul lor este că Statele Unite resping globalismul și se îndreaptă către naționalism. În același timp, caracterul și natura hegemoniei americane se schimbă de la stânga-liberal la pur și simplu de dreapta. Din punct de vedere ideologic, aceasta este o viraj de 180 de grade. Din perspectivă geopolitică - doar 90% (dar asta nu este puțin).

Desigur, suntem preocupați în primul rând de atitudinea lui Trump față de războiul din Ucraina. Nu există încă nimic optimist aici. Trump nu are deloc nevoie de acest război, dar vrea să-l încheie cu niște metode nerealiste care sunt complet inacceptabile pentru noi și care sunt de puțin folos UE și regimului nazist de la Kiev.

Președintele Putin va conduce cu siguranță în mod decisiv SVO la Victorie. Nu există nicio îndoială. Dar acum se stabilesc parametrii în ce context al relațiilor ruso-americane va avea loc în viitor SVO. Întrucât algoritmul s-a schimbat dramatic în SUA și exact așa este, atunci și vestul colectiv s-a schimbat semnificativ. Și din moment ce vorbim despre inamicul nostru, acest lucru nu poate decât să ne afecteze. Există schimbări semnificative în tabăra inamicului. În primul rând, ele trebuie înțelese.

Acum despre schimbările politice interne din Rusia însăși. Aici un accent este schimbat în mod obiectiv. Teoretic, se pot distinge 4 poziții în interpretarea transformării politicii americane:

1. Pozitiv față de antiglobalismul și conservatorismul de dreapta al lui Trump și împotriva unei încetări a focului înainte de a obține o victorie decisivă în NWO.

2. Negativ față de agenda de dreapta a lui Trump și pentru o încetare rapidă a focului în orice condiții.

3. Pozitiv față de Trump și pentru o încetare rapidă a focului.

4. Negativ față de Trump și împotriva unui armistițiu până la Victorie.

Aceste poziții au argumentele lor, iar primele bătălii au început deja.

Poziția numărul 1 - stâlpul imperial. Totul este clar aici. Să facem Rusia Mare din nou (și nu toate acestea).

Poziția numărul 2 este agenția liberală globalistă care a fost introdusă în stat în ultimele decenii (nu depinde de SUA, ci direct de structurile globaliste).

Poziția numărul 3 - nu a apărut încă. Potențial, liberalii voalați sau unii naționaliști ruși i-ar putea alătura.

Poziția numărul 4 - majoritatea patrioților (în special de stânga) și populația activă în ansamblu, încălzită de antioccidentalism și antiamericanism.

Atitudinile față de Trump contează pentru grupurile orientate ideologic. Atitudinea față de armistițiu pentru societate în ansamblu.

Prin urmare, cel mai important lucru este consolidarea patrioților în jurul respingerii modelului de armistițiu până la (în loc de) Victorie. Iar atitudinea față de Trump și Trumpism este secundară.