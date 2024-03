Alex Jones îl avertizează pe Donald Trump să nu mai susțină vaccinurile mortale Covid VIDEO

Cunoscutul realizator independent de televiziune Alex Jones a atacat declarațiile recente făcute de Donald Trump pe rețelele de socializare, atât pentru a lăuda, cât și pentru a promova serurile mortale Covid de la Pfizer si Moderna.

Fostul președinte a mers chiar atât de departe încât a afirmat că aceste injecții îi ajută acum pe oameni să "învingă cancerul". Jones, care a vorbit în repetate rânduri în sprijinul lui Trump, a lansat un avertisment în emisiunea sa de duminică: "Dacă mai văd așa ceva din partea lui Trump, așa ceva, va trebui să intru pe calea războiului, din punct de vedere politic". Postarea lui Trump a stârnit un răspuns furios din partea mai multor comentatori care au promovat teorii ale conspirației discreditate cu privire la vaccinurile coronavirus.

Trump a răspuns la remarcile pe care președintele Biden le-a făcut joi, în cadrul discursului său despre Starea Uniunii, când a spus: "Pandemia nu ne mai controlează viețile. Vaccinurile care ne-au salvat de COVID sunt acum folosite pentru a ajuta la combaterea cancerului". Podcasterul conservator Tracy Beanz a făcut o captură de ecran a postării lui Trump de pe Truth Social, adăugând: "Cantitatea de furie pe care o am din cauza acestui lucru nu poate fi cuantificată în cuvinte".

VIDEO AICI!

Alex Jones a comentat pe X: "Îl iubesc pe Trump, dar asta e bull s***! Așa-zisul vaccin este o armă biologică! Vestea bună este că oamenii sunt treji și nici măcar Trump nu poate să-l vândă". Alte conturi X au fost de acord cu Jones, deoarece un militant autointitulat "America First" a scris: "Așa își va pierde Trump alegătorii. Oricine îl sfătuiește pe Trump ar trebui să-i spună să se distanțeze de la lăudarea 'vaccinurilor' care au ucis sute de mii de oameni".

Robert F. Kennedy Jr. un candidat independent care candidează la președinție a criticat, de asemenea, postarea lui Trump. "Este clar că Donald Trump nu a învățat din greșelile sale din epoca Covid", a scris el pe X. "El nu recunoaște cât de ineficient este vaccinul său cu viteză warp, în timp ce a noua injecție este recomandată persoanelor în vârstă. Chiar mai îngrijorător este răul documentat care este cauzat de injecție atâtor copii și adulți nevinovați care suferă de miocardită, pericardită și inflamație cerebrală".

Donald Trump clearly hasn't learned from his Covid era mistakes. He fails to recognize how ineffective his warp speed vaccine is as the ninth shot is being recommended to seniors. Even more troubling is the documented harm being caused by the shot to so many innocent children and… pic.twitter.com/XiqwxuAxRO